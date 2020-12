Con dos décadas en solitario, el villanuevero Jorge Celedón da cuenta de una carrera musical sólida, donde su norte se ha materializado con reconocimientos que a la fecha, lo ponen en un lugar de privilegio en el vallenato, pero lo más importante, en el corazón de su público.

“Sigo cantando al amor”, es su más reciente trabajo discográfico, salió en medio de la cuarentena, y como mejor recompensa, fue nominado y posteriormente ganador del Grammy Latino 2020 en la categoría Cumbia/Vallenato, representando el quinto gramófono en su carrera.

Siempre dispuesto a complacer a sus seguidores, Jorgito, como es llamado desde sus inicios en la música al lado de su tío Daniel Celedón y su interpretación de “Drama provinciano”, habla de lo que representa esta producción el premio, sus proyectos, y lo que espera en esta nueva etapa que deja el confinamiento.

La trayectoria del artista

¿Cómo fue el proceso de este disco que obtuvo el Grammy Latino?

El álbum ya iba a tener un año de estar listo, pero por las giras que incluyeron recorrido por varios escenarios y países, regresando de los Carnavales de Ecuador, se decidió sacarlo y entró la pandemia, sin embargo no hubo dudas, porque la música nunca debe parar, en medio de todo siempre hace falta escuchar una canción, lo sacamos y lo mejor es todo lo bello que ha pasad.

Se trata de un quinto Grammy, eres el único artista vallenato con ese mérito, ¿qué significa para ti este premio?

Lo tomo con mucha gratitud hacia los seguidores de la música vallenata, porque aunque no sea el público el que elige, toda vez que esta categoría está por cuenta de los miembros de la Academia, debe tener un respaldo de gente que apoya el género. Esto se debe tomar como un triunfo para el vallenato, que en esa categoría comparte ubicación con la cumbia de otros países, entonces es un gran logro que el premio tome este giro y nos beneficie a nosotros.

¿Cómo recibiste la nominación al Grammy Anglo?

Ahí no sólo estamos representando al vallenato, si no a la música latina, y eso me llena de más orgullo, porque se amplía el panorama. En cuanto a lo que significa para el género, indica que el vallenato sigue pisando firme.

¿Cómo puedes mantener tu sonido al estar ubicado entre los clásicos y los intérpretes nuevos?

Trato de aprender de la juventud, no sólo escucho los clásicos del vallenato. Yo sé lo que está pasando en la música y para mantener vigencia hay que tomar lo que viene en novedad, aunque hay cosas que no comparto, debo aceptar que algo me enseñan, ante todo de la forma como llegan a la gente, toca actualizarse porque ‘perdemos el año temprano’.

Sigues con Sergio Luis, tienen una fórmula ganadora, ¿cómo es el trabajo?

Tenemos un equipo de trabajo en el que creemos. Nadie tiene la última palabra, las decisiones se toman en conjunto y entre todos guiamos el barco.

Eres referente de música vallenata moderna y siempre estás en colaboraciones, ¿qué viene ahora?

Yo nací con duetos, mis inicios se remontan al “Drama provinciano” con Daniel Celedón, Ismael Rudas y la India Meliyará. Con Marco Antonio Solís traje su música al vallenato y eso trato de hacer con todos, pero creo que el éxito radica en la magia que tiene nuestra música de acordeón.

¿Qué viene ahora?

En la música se debe hablar de propuestas, hoy se da mucho el sentarse a escribir con otras personas, aún no lo hago, pero se puede hacer con una base vallenata y que salga algo muy interesante.

Has pasado por todos los estados de la industria, ¿cuál ha sido tu fórmula para mantenerte al día?

No soy muy bueno con la tecnología, por eso me apoyo en el equipo de trabajo; como no soy de esa generación no tengo porqué saberlo todo, pero tampoco puedo quedarme atrás. Se está dando otra forma de llegar al público y hay que aprovecharla.

¿Qué opinión tienes de los conciertos virtuales?

Aún no los hago, pero es otra forma de llegar y felicito a los que les ha ido muy bien. Me gusta mucho el roce y la cercanía de la gente, pero no le cierro la puerta a esta propuesta y de hacerlo, sería algo muy bien pensado, ante todo se trata de disfrutar.

¿Qué se quedó pendiente por el confinamiento?

Hay muchas cosas por hacer, espero que esto pase pronto para ponernos al día. Por ahora toca disfrutar en familia y aprovechar el tiempo, buscándole el lado amable.

¿Hubo composición en ese tiempo?

Si. Tengo una canción terminada, porque la creación no se detuvo.

¿Qué tienes para fin de año?

Vamos a mostrar canción por canción de “Sigo cantando al amor”, para que se lo disfruten hasta terminar el álbum.