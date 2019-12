Jorge Celedón, más cerca

Si existe un artista que mantiene el cariño del público, es Jorge Celedón, el villanuevero que tiene una carrera a la par con su vida, toda vez que desde niño está en los escenarios, pertenece a una dinastía de cantores y si bien tiene una carrera a título propio, hizo parte de una de las agrupaciones más importantes del vallenato dejando huella.

Se completan 20 años de su lanzamiento en solitario, tiempo en el cual, Jorgito, como aún se le conoce, ha cosechado triunfos, éxitos musicales, premios y lo más significativo para un artista, el respeto, admiración y seguimiento de su público.

Jorgito sigue siendo ese joven alegre y con don de gente, no rechaza una entrevista, aun cuando esté en un aeropuerto como ha sido el caso, esperando un vuelo a Ecuador, país donde también es un ídolo y su propuesta musical gana cada vez más seguidores.

Ante el inminente viaje, que representa una serie de presentaciones en el país hermano, Jorge Celedón se apresta a responder las preguntas de Revista Viernes, no sin antes agradecer el interés que siempre se ha expresado en el medio por su carrera.

Las respuestas del artista

Se cumplen 20 años de tu carrera en solitario, con tu propia agrupación, ¿qué balance y reflexiones tienes de este trabajo?

-Mi agradecimiento a Dios. De otra parte, todo ha sido un aprendizaje, además de contar con el apoyo de la familia; por esto manifiesto mi agradecimiento a quiénes me han seguido desde mi primer trabajo musical, sobre todo después de salir de El Binomio de Oro de América. Este es un buen momento para agradecer por todo lo que me han dado, en este tiempo son muchas cosas vividas y si en algo he fallado, espero seguir mejorando, precisamente porque espero propuestas.

Eres el artista vallenato con más premios Grammy, ¿qué significan para ti estos galardones?

-Es el mejor reconocimiento por parte de nosotros los artista, pues los elegimos quienes pertenecemos a la Academia. Expreso mi inmensa gratitud a esas personas que han creído en mi propuesta, porque me han llevado a estar nominado muchas veces y a ganar en cuatro oportunidades.

Hablando de estas propuestas, la tuya es muy internacional, ¿cómo se logra ese sonido sin perder la esencia del vallenato?

-Nos hemos movido por distintos sonidos sin perder el norte. Le hemos puesto pies a las raíces para que caminen, y hemos vestido el vallenato con otra indumentaria, pero sin olvidar de dónde venimos, por eso seguimos contando historias, ya un poco diferentes a las de nuestros juglares, pero que se pueden cantar con ese ánimo que identifica al vallenato.

¿Cuando tu tío Daniel Celedón te invitó a cantar “Drama provinciano” pensaste que allí estaría tu proyecto de vida?

-Desde muy pequeño he cantado. En el colegio lo hacía y siempre tuve el apoyo de mis compañeros, lo cual considero es el primer soporte que uno debe tener en la vida, el entorno es la base; para entonces me sentía como el representante del barrio “El Cafetal” de Villanueva, donde nací y se me dio esa oportunidad con Daniel Celedón e Ismael Rudas que conformaban “El doble poder”, y pude cantar una canción de manera profesional, lo aproveché y lo vi como un buen momento para empezar porque entendí que gustaba lo que hacía, de eso se trata, gustar, transmitir lo que cantas.

Adentrándonos un poco en lo más reciente, hiciste un tema muy interesante, “Acércate al amor”, cuéntanos como nació esta canción y si ha sido agente de cambio entre el público que la ha apoyado.

-Llega en un momento importante. La hice pensando en una situación que vi hace mucho tiempo en la finca “El manantial”, propiedad de mi abuelo, donde encontré a un trabajador pegándole a su mujer con una correa, eso me impactó porque nunca vi algo así en mi casa y de ahí pensé en escribirla ahora, porque no era un tema en aquella época, sin embargo, si trabajamos en bajar esas cifras, este es mi aporte con el mensaje.

En todos estos años de carrera, ¿cómo se logra mantener esa estabilidad para seguir vigente y cómo ha sido el trabajo al lado de Sergio Luis?

-Primero, queriendo mucho nuestra música vallenata, yo la quiero mucho aunque radialmente no pase por un buen momento, y entre Sergio y yo, creemos en el género y le ponemos el corazón con la misma ilusión de quien está empezando y con los sueños por cumplir.

Haces parte de la escuela tradicional del vallenato, ¿cómo ves el género actualmente?

-Están pasando cosas interesantes, pienso que estamos moviéndonos en propuestas más alegres; se ha pasado del vallenato romántico a uno más alegre, pero sigue vigente, y se nota en las presentaciones que todos los artistas tenemos cada semana. Aclaro que además de mi, Jean Carlos Centeno, Nelson Velásquez tenemos una ola romántica, pero permanece la parte clásica con Iván Villazón, Jorge Oñate y Poncho Zuleta, que también tienen mucho trabajo, y si nos vamos a ese segmento comprendido por Silvestre Dangond, “Mono” Zabaleta, Diego Daza, siempre está su público esperando, lo que indica que todos los frentes del vallenato están cubiertos.

Además de toda esta trayectoria y estabilidad, te has convertido en un referente aspiracional para muchos artistas colombianos que han grabado contigo, ¿cómo llegas a esas colaboraciones sin salirte del marco del vallenato?

-La música está para unirnos, pero igual, en mi caso que es vallenato, hay que controlar muchas líneas para que siga siendo el género, sin embargo no es ajeno para que un artista vallenato se involucre en otras propuestas de moda. De hecho, un paseo vallenato se puede adaptar fácilmente a otro género, entonces podemos de esta manera abarcar más radio y medios.

¿Un artista con tantos éxitos tiene canciones favoritas?

-No creo, a todas las quiero, hasta las que no han pegado, porque en este proceso no se sabe en qué momento van a llegar al puesto esperado, además el tiempo pasa, algunas van añejándose y toman otra importancia.

Qué nos dices de la colaboración con Jessy Uribe?

-“Tu fiesta” es una canción que se adaptó fácil a los dos géneros. La que se va a escuchar de entrada con Jessy es popular, y luego la versión vallenata, que es como un pasaje llanero o un guapango mexicano, pero en síntesis es un merengue vallenato, fue una buena experiencia y un honor grabar con él.