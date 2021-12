Tal como lo afirma Ana Jiménez, de GoTrendier, “Se puede “estrenar” un outfit navideño sin remordimientos si lo hacemos de una forma consciente. Podemos tener la misma sensación de estrenar algo sin necesidad de arrancar la etiqueta”.

Por eso traemos 3 ideas para lucir impactante en Navidad, contribuyendo al medio ambiente y ayudando al bolsillo:

Brillos y lentejuelas: se puede optar por una prenda de fiesta como un top o falda con brillos y básicos para armar el outfit, o un vestido. En cuanto a zapatos, podemos optar por un par de vestir o unos tacones cómodos.

Texturas y prints: para los climas cambiantes de la ciudad y más en la noche, la tendencia que predomina en la moda son los vestidos con texturas y prints.

Matching: los blocks de colores y texturas fueron un gran acierto en todo este año y en Navidad no podían ser la excepción. Son conjuntos de dos piezas fáciles de usar y auguran un éxito arrollador en cualquier reunión a la que asistas. Teniendo en cuenta que los colores que predominan esta temporada son los rojos, verdes y básicos como el negro, blanco y por supuesto los metalizados, especialmente el dorado y el plateado.

De igual forma, Jiménez recomienda los atuendos de materiales orgánicos o reciclados como algodón sostenible o fibras creadas a partir de plástico PET que ofrecen no sólo prendas, sino complementos y accesorios cómodos y de calidad; en donde se encuentra el punto de equilibrio de lo que buscas para no pasar nunca desapercibida.

Finalmente recuerda que se trata de no endeudarse para comprar el outfit ideal y si piensas en hacerlo, busca que sean piezas que duren un tiempo considerable, así evitarás la generación de más residuos, y no olvides revisar en tu armario esas prendas que no usaste y se pueden transformar para crear un look llamativo mientras contribuyes con tu estilo al medio ambiente.