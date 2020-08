Siempre me gustó este antiguo consejo chino y hoy quiero compartirlo con mis lectores para sacar una enseñanza.

“Había una vez un campesino chino, pobre pero sabio, que trabajaba la tierra duramente con su hijo. Un día el hijo le dijo:-¡Padre, qué desgracia! Se nos ha ido el caballo. ¿Por qué le llamas desgracia? - respondió el padre - veremos lo que trae el tiempo...A los pocos días el caballo regresó, acompañado de otro caballo. -¡Padre, qué suerte! - exclamó esta vez el muchacho - Nuestro caballo ha traído otro caballo. ¿Por qué le llamas suerte? - repuso el padre - Veamos qué nos trae el tiempo. En unos cuantos días más, el muchacho quiso montar el caballo nuevo, y éste, no acostumbrado al jinete, se encabritó y lo arrojó al suelo. El muchacho se quebró una pierna. -¡Padre, qué desgracia! - exclamó ahora el muchacho - ¡Me he quebrado la pierna! Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció: -¿Por qué le llamas desgracia? ¡Veamos lo que trae el tiempo! El muchacho no se convencía, sino que gimoteaba en su cama. Pocos días después pasaron por la aldea los enviados del rey, buscando jóvenes para llevárselos a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo, para ver si algo es malo o bueno.

En realidad, la vida da tantas vueltas, y es tan paradójico su desarrollo, que lo que parecía malo se hace bueno y lo aparentemente bueno, malo. Lo mejor es aceptar el presente, “rendirse a lo que es”, aquí y ahora, el mañana vendrá y, muy probablemente, aquello que ahora pueda parecerte duro, o difícil, o doloroso y oscuro, brotará en forma de fortaleza, madurez, armonía, bienestar y luz, porque todo sucede con un propósito evolutivo para nuestras vidas. En muchos aspectos, nuestra vida es como la de ese joven muchacho chino. Deja de lamentarte amigo, acepta lo que es, ten una actitud abierta a lo que venga, sé feliz con lo que tienes aquí y ahora, el destino te entregará, cuando él lo crea oportuno, lo bueno y lo malo que tú te merezcas.

En esta temporada que nos ha tocado vivir, me atrevería a decir que todos hemos aprendido una lección que ha marcado la vida de una u otra forma. Cada uno ha tenido que adaptarse de alguna manera a una situación peculiar. Para unos, aunque sean los menos, se les ha presentado una oportunidad de incrementar el negocio; la gran mayoría ha sufrido económicamente, otros han sufrido la pérdida de la salud y aun la de un ser querido. Muchos han podido valorar y disfrutar el tiempo en familia, lo mismo que el trabajo al ver como otros no han tenido la misma suerte. Hemos visto como algunos sectores se han reinventado y ofrecen a domicilio lo que antes no se hubieran imaginado. En fin, son muchas las maneras de vivir este tiempo.

Pero todos tenemos el deber de encontrar, rebuscando, si es el caso escudriñando, lo bueno de lo malo. Vivir una etapa de dificultad permite un crecimiento en muchos campos, creatividad, ingenio, fortaleza, paciencia y más. Seneca decía: “Sufrimos más en la imaginación que por la realidad”. En la mente creamos expectativas por las que nos afectamos.

Son tiempos de trabajo, de esperanza de mucha oración. Si lo vivimos de cara a Dios, seguro germinarán nuevas oportunidades. Mientras tanto, valoremos la vida, la familia, los amigos y las posibilidades que se nos presentan.