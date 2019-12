Faltan pocos días para despedir el año 2019 y recibir el 2020, ¿Qué vamos todos a hacer? ¡Dar gracias! Hay que darlas por todo lo vivido durante el año y lo recibido desde pequeños hasta ahora. ¿Has pensado alguna vez cómo has logrado cumplir los años que tienes? cinco, diez, veinte, cuarenta, sesenta y hasta más.

Has dado gracias ya por todo aquello que recibiste y tú no tuviste nada que ver ni hiciste nada para poder disfrutarlo. Es que ni siquiera recuerdas el cómo lo obtuviste. Me refiero a dar gracias por esos cuidados que recibiste a los seis, nueve meses, un año...te alimentaron, bañaron, vistieron, cargaron, sonrieron... Vamos a dar gracias por todo aquello también.

Demos gracias por también por los momentos que reímos, por los que nos hicieron llorar e inquietarnos más de la cuenta porque a través de todos ellos, adquirimos experiencia y nos han fortalecido.

Hablan los expertos

Según los estudiosos de la gratitud, esta se entiende como la emoción que hace a los seres humanos conscientes de cosas que los demás han hecho por ellos, y esta consciencia ha servido a lo largo de la historia de la humanidad para mejorar las relaciones, motivar la colaboración social e influir en la evolución.

“Si bien es cierto que la mayoría de las religiones y creencias han hablado desde la antigüedad de los beneficios que trae ser agradecidos y de la necesidad de darle gracias al ser creador o la deidad que los rige, ensayos experimentales controlados y rigurosos han demostrado sus beneficios concretos en los seres humanos, más allá de considerar la gratitud como una virtud”.

La Universidad de Harvard presenta diez lecciones a los estudiantes sobre la felicidad:

“Curiosamente, dentro de las diez lecciones principales el dinero no aparece por ningún lado y la razón es sencilla. Según Aljure, después de que el ser humano logra satisfacer sus necesidades básicas, la plata deja de ser tan importante, y si bien crea satisfacciones en quienes la reciben resultan pasajeras. “El placer de comprar un carro o cualquier otra cosa se desgasta al mes de haberlo hecho”, dice. Aunque no está mal ambicionarlo, el dinero solo no hace totalmente feliz a nadie. Por el contrario, los siguientes comportamientos y formas de pensar representan cambios estructurales que generarán bienestar permanentemente....”

Esto dice la lección 2:

Agradezca: el ser humano se adapta a todo, tanto a situaciones negativas como positivas. A eso se le llama adaptación hedonista. El agradecimiento es beneficioso porque significa reconocer las cosas que la gente da por sentadas y creer que siempre estarán allí. Según el psicoanalista Ariel Alarcón, los estudios comprueban que dar gracias explícitamente a las personas genera altos niveles de bienestar porque “en ese acto uno crea empatía con la bondad del otro y eso nos hace sentir buenos a su vez”. Zeligman también recomienda escoger cada noche el hecho más agradable del día.

No es tan fácil

Aunque parezca fácil, agradecer no resulta tan sencillo. Asumir la gratitud como una actitud frente a la vida exige disciplina y practica. Hay que promover la gratitud en la familia. Algunas ideas para hacerlo las encontramos en el portal de LaFamillia.info:

1. Fijarse en las cosas buenas que suceden

2. Percatarse de las necesidades que pasan otras personas y poner los propios dones a su servicio.

3. Saber disfrutar de las cosas sencillas.

4. Valorar los sacrificios y esfuerzos que hacen los demás.

5. No exigir otras cosas, sino agradecer aquello que se nos ofrece.

6. Dar siempre las gracias en compañía de una sonrisa.

7. Cuidar de las cosas que se nos han sido regaladas.

8. Volver una costumbre, el ofrecer detalles entre hermanos, padres e hijos.

9. En la noche, agradecer los dones recibidos.

10. Nunca quejarse o lamentarse por lo que no se tiene.

11. Disfrutar de las actividades que se realizan en familia.

¡Feliz Año!