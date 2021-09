“Yo sabía que iba a tener un colegio, lo que sucede es que se me adelantó”. Así, de manera divertida se refiere Carolina Ramírez a este proceso que inició hace tres años en Bogotá y que ya se extendió a Cali, Barranquilla y Cartagena.

Para esta psicóloga infantil, psicopedagoga con orientación clínica y amplia trayectoria en el sector educativo y clínico, la idea de formar un colegio se trazó desde cuando atendía pacientes, porque su mayor propósito era que encontraran un entorno idóneo para estudiar.

Al comprometerse con la atención de un paciente, Carolina Ramírez también se involucraba con la educación del mismo, razón por la que visitaba los colegios y encontraba que la individualidad necesaria en muchos casos, no estaba a la orden del día para esos niños.

Aclara que muchos niños tienen diagnósticos de base, pero otros no, sencillamente su problema es de adaptación, porque su manera de aprender no es compatible con el sistema, y esto lo sustenta con su propia historia escolar, al ser diagnosticada a los 9 años con Trastorno por Déficit de Atención e Hipeactividad (TDAH ).

Carolina es consciente de que el sistema acartona al alumno y no está preparado para atender los requerimientos más allá del esquema programado, puede de forma indirecta afectar también su autoestima y llevarlo a pensar que no tiene capacidades como las de sus compañeros.

A partir de ese análisis y con un paciente como su primer estudiante, se enfocó en su proyecto que también propende por la política de inclusión. Ahora, con su sueño materializado a través del Gimnasio Everest, afirma que de su misión es cambiar la mentalidad de las familias, rompiendo paradigmas y ayudando a entender que están frente a una nueva generación.

Sabe que no todas las familias están prestas a aceptar este cambio radical, por eso el apoyo terapéutico está a disposición de ese núcleo porque el estudiante no es un individuo aislado. Si bien la idea al llevar al niño a una institución es verificar todo lo que le va a ofrecer en materia de infraestructura y currículum, al momento de advertir dificultades que generalmente surgen en bachillerato, la solución es otra y va en el tipo de enseñanza.

En este sentido, Gimnasio Everest es el primer Flexi School de Colombia, es decir, que se lleva a cabo una educación flexible, donde se cubre cada necesidad del niño, distante del aprendizaje por ciclos y validación.

Al ser flexible tiene todo lo que en materia de educación debe recibir por ley un colombiano, pero con todos los métodos adaptativos, algo que se hace necesario en las nuevas generaciones, indica Carolina.

Cuando se trata de definir su proyecto, esta profesional indica que se ajusta al modelo de un micro-colegio de pequeños números, pero grande de corazón, tal es el caso de Cartagena, donde se abre con sólo 12 cupos para 2022.

Un aprendizaje diferente

La historia de Carolina Ramírez en su etapa escolar es la de muchos otros niños, por lo que ese contexto se repite día tras día en los colegios convencionales, donde no existe la mecánica para dedicarse de forma individual al estudiante que presente la condición que amerite atención.

Gimnasio Everest recibe alumnos desde los 7 años hasta los 18, porque no tienen el preescolar en su programa educativo. Los estudiantes no se clasifican por cursos, si no por edades, va un grupo de 7 a 12 y de 13 a 18 en otro, por lo que el colegio sólo tiene dos espacios establecidos como aulas.

En la actualidad el programa se cumple de forma presencial, sin embargo, es muy flexible, algunos niños van dos o tres veces a la semana a la sede, con opción de que los días ausentes reciban las clases virtuales de manera sincrónica (con conexión), o asincrónica (actividades para resolver), aunque también está la modalidad que envía un tutor a casa.

El colegio maneja los dos calendarios, a fin de que el niño siga en su rutina al ingresar. A cada alumno se le hace un programa individual que incluye su historia escolar, porque es necesario saber lo que ha aprendido; la edad cronológica, sus necesidades y de la familia.

El aprendizaje se maneja por medio de experiencias, lo que permite avanzar a otro ritmo y eso hace factible que un niño vea las materias en distintos niveles, porque se va adaptando todo a lo que él necesita, en palabras más sencillas, “va a su ritmo”.

Después del proceso de admisión que se cumple, incluyendo a la familia, es importante aclarar que el programa individualizado cuenta con las materias básicas, las que por ley están establecidas por el Ministerio de Educación, a las que se le suman proyectos de arte y actividad física. En Gimnasio Everest hay tres asignaturas de este aspecto que son Fe, Creatividad y Educación emocional.

Lo que inicialmente se dio en Cartagena como una atención clínica para algunos pacientes, llevó a que la recomendación de especialistas por el trabajo de Carolina Ramírez se materializara en otra sede de Gimnasio Everest que ya cuenta con alumnos y la expectativa de los que se sumarán en 2022.

Adicional al currículum académico, Gimnasio Everest cuenta con programas de bienestar, como “Ascenso”, donde en un espacio de dos horas en la tarde y luego de haber cumplido con la jornada habitual, los niños no solo nivelan académicamente, sino que está dirigido por psicología, que les ayuda con hábitos y herramientas de estudio. Ese programa en Bogotá funciona con colegios específicos e inicia la próxima semana en Cartagena.

Dentro de esta propuesta del colegio, están los programas bilingües, muy importante para los niños que se vinculan a esa jornada especial porque pertenecen a colegios con este sistema; además existe un grupo de apoyo terapéutico por neuropsicología, psicología para trabajar con los estudiantes, pero también con las familias.

El otro programa que merece atención es “Proyecto de vida”, que consta de seis sesiones y enseña generalidades, desde como instalar una llanta, colgar un cuadro, educación financiera, gastronomía, empoderamiento, algo que los adolescentes necesitan y desean, advierte Carolina Ramírez.

Cada sede de Gimnasio Everest tiene un administrador, sin embargo la planeación que su creadora ha diseñado para su funcionamiento, le permite rotar y visitar los colegios, a fin de mantener el hilo conductor de este programa educativo que revoluciona las diferencias en el aprendizaje.

Contacto: 3112960397

WhatsApp: 3103592429

Instagram: @gimnasioeverest

www.gimnasioeverest.com