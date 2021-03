El próximo lunes 8 de marzo se conmemora en muchos países el Día Internacional de la Mujer, formalizado por Naciones Unidas en 1975.

La mujer en Colombia logró el estatus de ciudadana integral con la adquisición del derecho al voto en diciembre de 1957 hace un poco más de 60 años. Desde esa fecha hasta la actual, las mujeres siguen tocando puertas, buscando un tratamiento equitativo en las diferentes esferas del país, con algunos logros significativos y otros a la espera de ser atendidos.

Origen de los cambios

La mujer vivía al margen de la sociedad, sujeta a sus maridos, a sus hijos y a las labores propias del hogar. En los primeros años del siglo XX se fueron dando cambios políticos y económicos. Con la guerra de los Mil Días (1899-1902) muchas familias se desplazaron del campo a las ciudades en busca de mejores formas de subsistencia. Las mujeres buscaban empleos en el servicio doméstico y ellos como obreros.

Después de la celebración en Bogotá del IV Congreso Internacional Femenino en 1929, se iniciaron debates en el Congreso de la República donde se dividieron las opiniones en acaloradas discusiones: unos abogaban por incluir a la mujer en la vida pública del país, mientras otros lo veían como el fin de las virtudes y las buenas costumbres. En 1931 se aprobó la ley que autorizó que por primera vez la mujer pudiera recibir el pago de su trabajo directamente sin necesidad de un representante legal.

De esos debates en el Congreso de la República, las mujeres consiguieron la posibilidad de terminar su bachillerato y de acceder a la universidad, lo cual se dio en 1930. Posteriormente, entre 1934 y 1944 el Ministerio de Educación fundó universidades exclusivamente femeninas para profesionalizar a las mujeres en los campos considerados propios de su condición, por ejemplo enfermería. La excepción fue la Universidad Nacional siendo la primera en aceptar mujeres en todos sus programas.

Las mujeres continuaron su lucha con movimientos que buscaban la reivindicación de género y su participación activa en la política y la sociedad hasta obtener el derecho al voto en 1957.A partir de entonces aumentó su participación en debates electorales, en cargos administrativos y su intervención directa en la política aunque en forma precaria.

Un hito en la historia de la educación

Una nota que marcó un hito en esta historia de la reivindicación de los derechos de la mujer en Colombia, específicamente en el campo de la educación, es que la primera universitaria, Paulina Beregoff, de nacionalidad rusa, fue graduada en Medicina y Ciencias Biológicas en la universidad de Cartagena (1925). Esto se dio antes de aprobarse el ingreso de la mujer en las Universidades y figura en los anales de la historia de la educación universitaria de Colombia.

El aporte insustituible de la mujer

Si bien la mujer ha conseguido muchas conquistas en el campo laboral, político y social en Colombia y el mundo, es muy importante resaltar cual es su más invaluable aporte a la sociedad. En palabras de San Josemaría Escrivá de Balaguer:

“La mujer está llamada a llevar a la familia, a la sociedad civil, a la Iglesia, algo característico, que le es propio y que sólo ella puede: su delicada ternura, su generosidad incansable, su amor por lo concreto, su agudeza de ingenio, su capacidad de intuición, su piedad profunda y su tenacidad. La feminidad no es auténtica si no advierte la hermosura de esa aportación insustituible y no la incorpora a la propia vida”. Libro Conversaciones con San Josemaría.