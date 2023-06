Free Tour: conoce, planifica y ahorra en tu próximo destino

Comienza la temporada alta de mitad de año, con sus famosos y tan esperados puentes festivos ideales para realizar escapadas o ¿Por qué no? Pedir unos días en el trabajo y armar un viaje más largo, aprovechando que iniciaron las vacaciones escolares. Si estás preparando tu próximo viaje y todavía no tienes claro cómo comenzar a descubrir el destino, te invitamos a que pongas en tu radar los free tours, una excelente opción para tener un primer acercamiento a la ciudad, además de ser la forma más económica de conocer con un guía experto.

“Actualmente, los free tour están muy bien posicionados en el mundo, principalmente en países europeos, en donde se encuentra una gran oferta de este tipo de recorridos. Aunque en Colombia es una actividad relativamente nueva, ha tenido una gran acogida. Los más reservados en el país son el free tour de grafitis en Medellín y el de Getsemaní en Cartagena”, agrega Carolina Padilla.

Otra consulta que puede surgir es ¿Qué valor debo pagar por un free tour? Como lo explicamos al inicio, el costo está relacionado con el nivel de satisfacción del turista. En general, estas actividades tienen muy buenas calificaciones, los guías estudian y se preparan para ofrecer una experiencia de calidad, teniendo en cuenta que de esto depende su ganancia.

Para quienes quieren saber si todos los free tour están relacionados con temas de historia, la respuesta es no, estas actividades han evolucionado mucho en los últimos años, y ya no consisten en la típica visita guiada con carácter histórico. Por ejemplo, los free tours de grafitis en Medellín y Bogotá, que están enfocados en arte urbano, o los free tours gastronómicos en Cartagena y Bogotá, con los que se conocen diferentes restaurantes para deleitar el paladar con los sabores tradicionales del país. Por otro lado, no todos los recorridos son a pie, puedes encontrar paseos en bicicleta o en chiva. ¡Hay un gran número de planes, solo es decidir de qué forma deseas descubrir tu próximo destino!

Cerramos con una pregunta que normalmente se hacen los viajeros al reservar un tour: ¿Cuánto me cobran si no puedo asistir? Uno de los beneficios de este tipo de actividades es que la cancelación es gratuita. “Más allá del pago de una multa por cancelación, recuerda que el free tour, es el trabajo de una persona que se preparó para ofrecerte un gran recorrido, así no te cobren, es mejor que no canceles y te animes a vivir una gran experiencia de la mano de un experto”, concluye Padilla.