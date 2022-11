Feng shui y diseño de interiores, combinación que no pasa de moda

Pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar en un espacio muy espacial de la casa, como es la habitación. El feng shui tiene que ver más con la espiritualidad que con la ciencia, como sucede a menudo y la idea general expresada por la teoría del feng shui es que la ubicación de cada objeto puede afectar la experiencia dentro del dormitorio. (Lea aquí: Espejos: cómo escogerlos y dónde ubicarlos)

¿Cuáles son las principales reglas de Feng shui relacionadas con el dormitorio para que sea un verdadero santuario?

Aquí todo es importante, desde la posición de la cama, los colores de las paredes, la posición de los muebles, los materiales de decoración, la importancia de los puntos cardinales, las plantas o no en la habitación.

• En primera instancia, se debe poder ver la puerta de entrada de la cama, pero la puerta no debe estar directamente en frente de la cama.

• La cabecera de tu cama no debe estar debajo de una ventana. Además, es preferible que la cabecera de la cama toque una pared.

• Es regla esencial para el feng shui tener un dormitorio lo más simétrico posible. Esto puede garantizar una sensación de bienaventuranza, tranquilidad y relajación.

• Preferiblemente no tener nada electrónico en la habitación, esto evita que el dormitorio alcance su nivel máximo de oscuridad, lo que resulta en una noche de sueño menos adecuado.

• Se debe intentar en eliminar todas las cosas innecesarias que pueden poblar su dormitorio.

• No tener espejos, esto puede causar excitación en sus niveles de ansiedad y estrés.

• La habitación es solo para dormir, no debe tener nada relacionado con el trabajo para evitar cualquier factor estresante que pueda causarle ansiedad.

• Hay que intentar maximizar la exposición al sol, la mejor posición es tener las ventanas a un lado de la cama.

• No debe haber plantas en el dormitorio. De acuerdo con la teoría del Feng-shui, las plantas crean un flujo activo de energía que podría afectar negativamente tu sueño.

¿Cuáles son los 4 beneficios principales de tener un dormitorio que siga las reglas del Feng shui para despertar lo mejor posible?

• Si se tiene una habitación limpia y ordenada, sin dispositivos electrónicos, ni emisores de luz azul, se ha demostrado que mejora el sueño, mejora la calidad y prolonga su longitud, reduciendo también las fragmentaciones.

• Recibir la luz del sol por la mañana permite dormir mejor por la noche. Al ver la luz del día por la mañana, el cuerpo ralentiza la producción de melatonina permitiendo aumenta la producción de la misma solo por la noche.

• Aumenta la sensación de bienestar y la calidad del sueño de una persona, según una investigación publicada en 2021. Sin embargo, el autor de este estudio lo publicó en una publicación de arquitectura y diseño, lo que implica que el enfoque utilizado no coincide con el actual. Estándares de investigación médica. La investigación existente sobre el feng shui es escasa y está sujeta al sesgo de los investigadores. Por lo tanto, se requiere más investigación para tener una afirmación científica concluyente sobre los efectos del Feng-shui.

• El feng-shui puede ayudarlo a sentirse lo más tranquilo y relajado posible. En otras palabras, tener un dormitorio ordenado también puede representar el orden mental que a veces nos falta.

Algunas conclusiones sobre el Feng Shui en nuestros hogares:

• Recuerda, la cama debe estar lejos de la ventana. De lo contrario, obtienes todo el ruido y se está más expuesto a los factores ambientales.

• También si es posible no colocar la cama exactamente entre las ventanas y la puerta, porque si se airea la habitación se puede sentir demasiada brisa.

• Es importante tener algún tipo de mesa de noche en el lado donde duermes para poner luz, teléfono, vasos, agua o cualquier otro objeto.

• Algunas luces distribuidas por la habitación para que pueda crear un ambiente, usando una lámpara de pie si no hay espacio para la mesa de noche.

• No compres cortinas baratas porque no pueden retener la luz exterior y pueden empeorar el sueño.

• No traigas a la habitación cosas innecesarias, es decir, que no haya televisión porque distrae y ocupa espacio, no haya espejos porque puedes lucir menos atractivo por la mañana y no quieres comenzar el día con una caída en la confianza en ti mismo.

• Múltiples almohadas y edredones, ya que pueden permitirte no saber ajustar tu medida para dormir bien.

• Poner una foto que te haga feliz para que te despiertes más feliz aún.