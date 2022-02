Luciano Pereyra

Ahora, tras un periodo donde tuvo tiempo para dedicarse por entero a esta misión musical que encara día a día, surgen nuevas letras enmarcadas en su más reciente propuesta, el álbum que prepara y del cual habla un poco, porque no quiere adelantar el factor sorpresa que le ha incluido.

El sonido 2022 y más...

“Quédate”, el primer lanzamiento de 2022, ¿qué puedes decir de esa colaboración?

Es un honor al tener la posibilidad de empezar el año presentando esta canción en compañía de un artista querido y admirado en lo personal. “Quédate” la compuse en 2019 después de una gira de conciertos y me encontré con el productor Aurio Baqueiro, con quien ya había trabajado, nos reunimos para esta canción, pero Dios tenía otros planes y antes de grabarla se la enseñan a Alejandro Fernández, quien no dudó en sumarse al proyecto.

Esta pandemia me ha dado grandes gustos, y uno de esos es tener una canción con “El potrillo”. En medio del confinamiento le había compuesto una canción a David Bisbal, “Me enamoré de ti”, que también era para una telenovela en Argentina, pero después terminé grabándola con Lang Lang, el mejor pianista del mundo, él en China, yo en Buenos Aires, la tecnología como herramienta fue muy importante.

Estás de gira, ¿cómo ha sido trabajar en esta nueva normalidad?

Actualmente adelanto el tour “De hoy en adelante”, que se inició el año pasado con una gira nacional y parte de Sudamérica,y me preparo para viajar a Estados Unidos en marzo, finales de mayo a España y en julio el turno es para México. A partir de allí empezamos a diagramar la salida del nuevo disco que obviamente incluye “Quédate”.

¿El álbum tendrá más colaboraciones?

Si. Hay más colaboraciones con México, y allí estará también “Te estás enamorando de mí”, con Greeicy, la canción que viene de 2019.

Dos décadas de carrera, ¿cuál ha sido tu mayor conquista?

Disfrutar de mi carrera como hasta el día de hoy, seguir aprendiendo, haber tenido la posibilidad de cantar en el Festival de Viña del Mar, de hacer colaboraciones con artistas que jamás imaginé. Creo que no se trata de conquistar, más bien de compartir, eso me gusta más.

Tu música está muy comprometida con labor social, ¿qué hay ahora en ese aspecto?

Ser intermediario para ayudar a quienes más lo necesitan y que la música se encargue de eso, es una bendición, y siempre con los clubes de fans cambiamos los regalos que venían para mí, para hacer uno para todos y de esta manera se llevan presentes a comedores escolares, asilos de ancianos, sociedades protectoras de animales, y esa red humana hace fotos que van a las redes sociales para propagar esa obra.

¿Cómo ves tu evolución musical?

Es una evolución bendecida, la música me ha dado la oportunidad de crecer. No creo en la suerte, en caso de que exista, hay que acompañarla con trabajo y dedicación, eso me enseñaron mis padres, a quienes vi trabajar toda la vida, soñaron con su casa y la construyeron ellos ladrillo a ladrillo y me dijeron que de la misma forma se podía construir una carrera.

¿Dónde encuentras inspiración?

En eso que pasa sin darnos cuenta y que se llama vida. Me despierto y veo a mi mujer, mis padres, mis perros, el viento; de otra parte puedo hablar, cantar, hay tanto por lo que agradecer, que allí está la inspiración. La vida es una canción hermosa.

¿Cómo se puede definir tu música a través de los 13 álbumes?

Cada uno fue una etapa de mi vida, fue lo que sentí en ese momento y por tanto respeto ese instante que me llevó a componer de esa manera. Esos trece caminos representados en discos fueron viajes, escenarios, conciertos, países, ser escuchado y aprender a escuchar.

En cuanto a mercados musicales, ¿Europa o América?

En el escenario no encuentro fronteras, mi hilo conductor está en las canciones, y de cada lugar aprendo, aunque la tierra “tira” y mi continente me llama.