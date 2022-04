Jorge Drexler

“Un acto privado como la composición, también es un acto social que requiere de la presencia de un escucha. Uno piensa que se trata de un hecho solitario y que se entrega el producto terminado, a lo mejor otras personas trabajan así, yo creo que mi inseguridad como compositor, me lleva a corroborarlo con alguien más, me acostumbré a que escribir sea un diálogo”, afirma.

Luego entendió que lo que sucedía era que creaba, pero no podía compartir las canciones, no las mostraba, entonces “no terminaba de terminarlas” y ese último golpe de horno, que en lo normal no diferenciaba, hacía falta.

Esta temporada que afectó a todos, a cada uno a su manera y según su experiencia vital, y a él, que se dedica a escribir canciones, le dificultó mucho el aparato de juicio acerca de las mismas, toda vez que escribía mucho, pero entraba en la incertidumbre, es decir, no sabía si le gustaban o no. (Lea aquí: Carlos Sadness celebra su cumpleaños estrenando ‘Tuchico’)

En no más de dos semanas se evidenció el cambio. “Entraron el bajo y la batería y cambiaron todo el contexto, luego la orquesta y seguía variando el concepto, ésta no estaba pensada en principio; lo último que entró fue la guitarra de Javier Calequi y los coros, para marcar el final del disco”, indica.

Con los cambios que se fueron dando, Jorge Drexler afirma que lo único que tenía claro era que no quería un disco centrado en las guitarras como el anterior, tampoco quería hablar en primera persona de la pandemia, aun cuando escribió varias canciones con esa temática, sin embargo, luego pensó que en lo sucesivo no iba a querer abordar ese tema.

Para el artista uruguayo, la pandemia dio una lección de humildad, lo mismo que una valoración del mundo de los afectos y el contacto físico, de allí nació “Tocarte”, la canción que se hizo con el español C. Tangana, su hijo Pablo y Víctor Martínez, experimentando de primera mano esa sensación de evitarse pese al amor que sentían por sus seres más queridos.

“El plan maestro”, es una canción con muchas partes diferentes, incluyendo ese canto de mejorana en décimas que es la participación de Rubén Blades, precisamente porque el autor pensó en la forma como se canta la décima en Panamá y en la mejorana, ese instrumento de cuerda tan común en el istmo.

“Me llena de alegría contar que esa décima no está escrita por mí, la hizo mi prima Alejandra Melfo, una astrofísica docente universitaria en astronomía y es la coautora de “Despedir a los glaciares”, esa canción del disco anterior”, aclara Drexler.

En este disco está Pablo, el hijo de Jorge, produciendo “Tocarte” y “Duerme bella”, algo que le llena de orgullo por demostrar que es un buen músico, trabajo que también le ha valido acompañar en la gira a C. Tangana. Los dos más pequeños también entran en ese álbum.

Actualmente el uruguayo cumple una gira de presentación del disco más canciones de otros momentos de la carrera. Drexler no oculta el deseo de empezar el recorrido en propiedad, pisar los escenarios y salir, algo que se tuvo detenido de manera obligada.

Como médico, Jorge Drexler afirma que la música tiene un poder curativo, la canción también y la literatura igualmente; y la canción es un género híbrido. De la misma manera aclara que no se considera músico, ni poeta, es un “cancionista” que trabaja con ese género compuesto que es maravilloso, bastante más antiguo que la literatura escrita.

“La canción como herramienta terapéutica me ayuda, porque me pone en sintonía con las sensaciones de otras personas, en el sentido de que se puede anotar de que algunas situaciones las han podido vivir muchas personas y decir al final, no me ha pasado solo a mí, no estoy solo”, finaliza el artista.

Con lo anterior, indica el artista, se verifica que la música no tenía aparentemente ninguna ventaja evolutiva, sin embargo, no hay un solo grupo humano que no haya tenido música, entonces agrega que de algo debe servir. “Nos hace sentir acompañados”, concluye.