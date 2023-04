¿Entrevista de trabajo o cita romántica?, cómo elegir el perfume perfecto

Elegir la fragancia ideal no es una tarea sencilla, no sólo por la gran variedad de olores que existen en el mercado sino porque, además, resulta siendo un accesorio más, un complemento invisible que remarca la personalidad y como los demás nos perciben. Por lo tanto, no sólo se trata de qué ropa vestiremos, el estilo del peinado, el maquillaje y los accesorios tangibles, la fragancia correcta también ayuda a componer ese look perfecto.

De igual manera, no es un secreto que nos agrada causar una gran impresión cuando llegamos o salimos de algún lugar por lo que es de suma importancia entender que hay fragancias para cada momento, es decir, no debe ser es el mismo perfume para ir a la oficina al que uses cuando estás de vacaciones o en una cita romántica con tu pareja. Y para aclarar tus dudas, L'perfum E-commerce especializado en perfumes trae consejos para saber cómo elegir el olor correcto para cada ocasión:

Para una entrevista de trabajo: es recomendable optar por fragancias cítricas como la naranja o el limón que contenga notas como romero o menta. Esto le dará un aire fresco a tu look, además, si eres una persona nerviosa o sudas mucho, no se notará. También es recomendable usar fragancias florales no tan intensas para darle un toque elegante.