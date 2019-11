‘Elementales’, otra fortaleza de Santiago Cruz

Acaba de salir de uno de sus proyectos más importantes, el que resume buena parte de su carrera musical y que además lo identifica y da a entender muchos puntos de su vida y de ese proyecto que lo llevó a caminarla de una manera muy especial.

‘Elementales’, así se denomina esta cruzada de buenas letras que se compiló en un álbum, que además se presentó por etapas y en un concierto que ha recorrido diversos escenarios nacionales e internacionales.

Santiago Cruz es un artista que ha sabido encontrar los muchos caminos que tiene la música y evaluando ese recorrido, llegó a este proyecto, viendo además hacia dónde quiere ir de ahora en adelante.

Lo define como una visita nostálgica con miras hacia el futuro, porque fue traer canciones de su repertorio a quien es él como artista en la actualidad y a la vez permitirse mostrar un poco de distintas posibilidades estéticas que a veces el mismo artista se cohíbe de hacer.

‘Elementales’ tuvo una dinámica como de sorteo de campeonato de fútbol, indica. El proyecto siempre estuvo pensado que sería de 15 canciones y que iba a ser mostrado en tres etapas, con lo cual daba una claridad de la agrupación de las mismas y sus temporadas.

Allí estarían esas canciones insignes, las mismas que no se pueden obviar en una presentación, sin embargo se dio paso a temas inéditos, pues valía la pena; y esas ‘buena onda’, también las ‘viejitas, pero nuevas’, esas que pertenecieron a los primeros discos y que muchos no conocieron porque llegaron a partir de ‘Cruce de caminos’, y un último grupo que se les llamó ‘caprichos’, no muy conocidas, pero que Santiago quiso mostrar en su trabajo como compositor.

Santiago Cruz es un artista de bases sólidas y nada en él se toma a la ligera, como sucedió con este proceso que se fue moldeando en el tiempo y tomando momentos que identificaran su decisión, una de esas resoluciones tuvo que ver con los 15 años del primer disco, 10 de ‘Cruce de caminos’, el inicio de un nuevo proyecto; un sinfín de números rondando que ayudaron a dar forma a ‘Elementales’ y lo que lo rodea.

La conclusión de este disco y su gira es que cuando la canción tiene su fuerza en su núcleo elemental, se puede vestir de distintas formas y siempre se va a sentir digna, indica el cantautor con la seguridad que le caracteriza.

La gira

Culminado el proceso de entrega de todo este material, que se cumplió por etapas, continuó la gira, la cual ha incluidos presentaciones en República Dominicana, México, llegando a Colombia, su punto de partida, con conciertos en Tunja, Ibagué, su ciudad; para nuevamente cruzar fronteras y retomar en noviembre en el país.

Sumando fechas al ‘Tour Elementales’, queda una gran sensación, afirma Santiago Cruz, la de estar abriendo caminos de la mejor manera, pues marcó una primera vez en algunos lugares, como Santiago de Chile y Montevideo, dejando una suma positiva a su profesión.

Hablando de letras, el cantautor aclara que tiene la férrea convicción de que importa ‘el qué se dice y cómo se dice’, espera seguir manteniéndose en ese punto, creyendo en el poder de la palabra hecha canción, y le da la sensación de que este concepto muchas veces se toma a la ligera y hasta con irresponsabilidad, sin embargo su trabajo no es evaluar lo que otros hacen, sino seguir coherente con lo que siente y lo que para él es una canción.

La inspiración del ibaguereño Santiago Cruz está en la vida, los recuerdos, situaciones actuales, deseos, angustias; que al final terminan siendo el reflejo mismo de cualquier persona, pues con distintos matices todos pasamos siempre por lo mismo, porque todo se reduce fundamentalmente a dos vertientes que son el amor y el miedo, que finalmente identifican cuando alguien lo pone en frente como un espejo.

La evolución es inherente en todos los artistas. Santiago afirma que busca cada vez retarse así mismo, por eso es evidente en una canción nueva de ‘Elementales’, como ‘Nadie es dueño de nadie’, la gran influencia de cumbia centroamericana, pues buscó otro lugar estético para interpretarla.

Se puede afirmar que es un hombre tranquilo, sin embargo tiene sueños y deseos, por eso reitera que ir a lugares nuevos, con el séptimo disco de su carrera, representa las ilusiones que quiere que sigan pasando.

Mañana Santiago Cruz llega a Barranquilla con su ‘Tour Elementales’, en un concierto marcado por la cercanía del artista con su público; allí se podrá disfrutar de versiones nuevas de canciones conocidas, un espíritu renovado, y lo mejor, muchas ganas de cantar.

Saliendo de un trabajo arduo, que representó más de un año de esfuerzo y dedicación, ahora se vive plenamente la época de la sustentación en vivo, sin olvidar obviamente las canciones que siguen llegando y que se busca la manera de mostrarlas. “Canciones sigo escribiendo, por suerte”, indica el cantautor.

La industria ha cambiado y sigue una evolución en la manera de presentar las canciones, entonces Santiago Cruz no se aventura a predecir un álbum propiamente dicho, pero por lo menos material tendrá, para lo que sea que venga.