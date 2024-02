Elder Dayán Díaz: “Soy capaz de mantener el vallenato”

Elder Dayán Díaz

¿Cuál ha sido la mayor inspiración en tu carrera?

Este camino ha sido de altos y bajos, y desde hace muchos años empecé a trabajar en mi anhelo de ser un gran cantante. Hoy, después de tanto sacrificio se empiezan a ver los frutos, por eso sostengo que mi mayor inspiración para estos logros está en mi familia, después de Dios, obviamente. Valoro ese apoyo incondicional de mi esposa y mis hijas y, ante todo la aceptación de los amantes del folclor.

¿Cómo descubriste tu estilo musical, y qué lo hace único?

Es inevitable mencionar que hago parte, por fortuna, de una gran dinastía que empezó mi padre. Tengo mucha influencia de él, muchas personas encuentran similitud en el color de mi voz con la de mis hermanos, no hay copia, pero somos una familia y hay semejanzas. Ahora, tengo mi estilo, con una forma particular de llegar al público y no sólo canto vallenato, me conocieron interpretando otros géneros.

¿Qué mensajes o emociones esperas transmitir con tu música?

La música es un arte que viene bien en cualquier situación, llámese alegría, tristeza. Yo espero llevar alegría y amor, un mensaje que motive al agradecimiento con la vida y con Dios.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos?

Los más grandes se han dado con el cierre de puertas. Se siente que quieren truncar sueños, pero mi respuesta siempre ha sido, ‘no voy a frenar, voy a enfrentar y a tocar otra puerta’.

¿Cuáles han sido los momentos de más satisfacción?

Pegar “Amantes”, mi primera canción exitosa. Eso será inolvidable, porque fue la que me mostró ante Colombia y después empecé a llegar a otros países con ella. Después llegaron otras que han consolidado mi repertorio.

¿Sabías que “Amantes” iba a ser un éxito?

Esa canción es autoría de Rolando Ochoa, y fue él precisamente quien dijo que no la grabaríamos, pero la ley de la atracción actuó a nuestro favor y le insistí tanto, que cuando hicimos la pista cambió de opinión.

¿Cómo ha evolucionado tu música y hacia dónde va?

He aprendido mucho, y he madurado tanto personal como profesionalmente, tanto que superé la separación de Rolando y enfrenté un mundo donde él lo hacía todo. A partir de allí entendí que esto es una empresa que requiere de un trabajo especial. De otra parte, mi voz ha evolucionado y está ayudándome a llevar mi música por el mundo.

¿Alguna colaboración o proyecto a corto plazo?

Estoy preparado para cualquier colaboración que sume a mi carrera y al folclor. Hace poco estuve con Diego Daza y creo que nuevamente grabaremos. También me interesan las fusiones y en eso no descarto unirme a algún artista de música popular o un salsero.

Por estos días suena “Reina guajira”, ¿Le apuestas al vallenato tradicional?

Por sangre, raza y casta, me gusta el vallenato puro, ahora, por edad, no dejo de lado lo más actual y hago parte del consumo, sin embargo, me atrevo a afirmar que soy capaz de mantener el vallenato, y esta canción, “Reina guajira”, grabada a gusto personal, es un éxito en personas de todas las edades, algo que me llena de satisfacción.

¿Cómo llegas a esta canción?

Hace parte de mi álbum “Para ustedes” que salió hace más de un año, pero ahora es que está siendo un hit. Es de la autoría de “Chiche” Maestre, de quien soy seguidor por ser uno de los autores más grandes del folclor vallenato y admiro su obra.

¿Viene álbum?

Ya empezamos la escogencia de temas. Quiero que este 2024 esté enmarcado con nuevo trabajo, que sigue en compañía profesional de Lucas Dangond en el acordeón.

¿Algún compositor en especial para grabarle?

Rafael Manjarrés, es otro compositor que admiro. Espero que este año me regale una canción para tocar el corazón del público.