El secreto de Tommy Torres en Barú

La capacidad de reinvención del cantautor portorriqueño Tommy Torres no encuentra límites. Reconocido como un referente en la producción musical en Latinoamérica, ha sido el soporte de importantes composiciones que ostentan las mejores voces de este lado del mundo.

El talentoso artista boricua siempre se ha mostrado sin pretensiones, su llegada a la industria empezó en los estudios de Sony en Nueva York, respaldado en su preparación profesional adelantada en Berklee College of Music, por lo que como ingeniero de sonido tuvo la oportunidad de presenciar de primera mano, la grabación para grandes estrellas del momento.

Lo anterior se gestó a finales de la década del 90, a la par que se independizaba para dedicarse a la composición, producción y arreglos, sin embargo, entrando el nuevo siglo, no dudó en hacer lo propio bajo su voz.

Aquí está nuevamente, después de haberse tomado nueve años para condensar en un álbum un compendio de canciones que a su parecer, y el de su coterráneo Bad Bunny, representaba “El playlist de anoche”, así llamaron ese álbum que trabajaron unidos, una sorpresa para los seguidores del boricua, a quien se le considera alejado de los ritmos propios de Benito.

Siempre adaptable a los requerimientos de la industria, aun cuando mantiene su esencia, Tommy tardó en hacer un álbum, sin embargo estuvo presente lanzando música, sencillos, colaboraciones, formatos en vivo y a través de otros, donde nunca desaparece.

Ahora el ganador del Grammy y varios Grammy Latino lanza su más reciente sencillo, que a ritmo de bachata terminó el año conquistando corazones y se dispone a continuar con ese cúmulo de sorpresas que le identifican musicalmente.

Conversando con el querido Tommy

¿Cómo ha transcurrido el tiempo de “El playlist de anoche” hasta hoy?

Fue un disco loco que hicimos en pandemia, que escribí y produje junto a Benito Martínez “Bad Bunny”. Nadie esperaba este álbum, pero ahora todos lo ven como “este disco tenía que haber salido”, entonces me parece interesante que lo que puede ser un salto al vacío, luego se vea como algo sencillo; y es que en la vida toca atreverse a hacer cosas para luego ir por otras. Ese disco me dio y me da mucha libertad como artista, porque ya deja de haber una expectativa preconcebida por parte del público, está comprobado que puedo hacer otras cosas y lo van a recibir.

¿Volverías a trabajar con Bad Bunny?

Si. Fue una experiencia súper grata, no teníamos un mapa, hicimos música basada en lo que nos gustaba en el momento, y tener a alguien así a tu lado, con el mismo deseo de crear y la misma pasión, tiene un valor increíble.

Has mantenido contacto con artistas de trayectoria, ¿qué te llevó a un chico con una carrera naciente?

Realmente Benito me buscó, la llamada vino de su parte diciéndome que tenía varias canciones que le gustaría mostrarme a ver si salía una colaboración o buscar que se ajustaran a mi estilo. Fue la primera vez que un artista venía a mí a ofrecerme su música o su apoyo como productor y eso me pareció muy bonito de su parte, además, con haber en ese trabajo influencias tan distintas, resultó ser una buena combinación. Me gustan los retos, cuando algo me da miedo, es que algo bueno puede pasar, lo seguro puede ser aburrido.

Siempre se te ve en riesgos musicales, ¿tiene que ver tu trabajo con tantos artistas?

Cuando un artista hace solamente su música, termina en un círculo cerrado entre colegas y productor y resulta difícil mirar lo que hay afuera, pero como he estado brincando de un artista a otro, a mi música, como que veo normal el no repetirse. También he tenido la suerte de trabajar con quienes han estado en el pico más alto, Ricky Martin en su momento me dijo, “una vez estás en este lugar, no puedes competir contra ti mismo, buscando el éxito constantemente, porque hay un punto en que llega la bajada, por lo que tienes que mantenerte creativo y haciendo cosas que te emocionen”. Esos consejos me los he quedado.

Vienes con una bachata, ¿hubo riesgo?

La canción “Mi secreto” tiene una combinación de letra romántica y real, pero a la vez se puede bailar, que es la cualidad que me gusta de Juan Luis Guerra. Originalmente el productor mexicano Carlos Moreno Laguillo me habló de una novela nueva llamada “Mi secreto” y me instó a escribir su tema principal, pero me la pidió tropical; resulta que desde hace tiempo quería hacer una bachata, incluso escribí una canción con Kany García que se llama “Quédate”, pero no la llevamos hasta ese género por respeto a los dominicanos, en este caso la grabé de dos formas y una fue en bachata, aún dudoso se la presenté a Vicente García, quien le dio el aval, sugiriéndome músicos de su tierra para que todo quedara mejor. Estoy feliz con el resultado.