El reto de ser madre en un mundo de silencio

Si ser mamá no es tarea fácil, aún es más retador serlo de un hijo con pérdida auditiva, una patología que hoy afecta a más de 500 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Colombia, los registros más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) señalan que hay cerca de 500.000 personas con este padecimiento.

Aunque sintió que el mundo se le venía encima, Lina sacó fuerzas y hoy considera que puede dar un mensaje alentador a otras mamás que pasen por lo mismo porque incluso, a ella y a su esposo, les dijeron en su momento que no había nada más que hacer. Menos mal no fue así y hoy, gracias a la tecnología, con un implante coclear, Julián puede escuchar.

Sus recomendaciones son más que bienvenidas para otras mamás en la misma situación: “Es muy importante que los niños con pérdida auditiva y que son implantados reciban terapias de lenguaje; propiciar su inclusión en distintos entornos; nunca victimizarlos, ni minimizarlos; hay que enseñarles a ser independientes e incluso, encomendarles responsabilidades acordes con su edad”, afirma Lina. (Lea aquí: Profesiones con mayor riesgo a tener disminución auditiva, ¿cuáles son?)

Entre las piscinas y la música

Otra madre orgullosa y quien también ha tenido que batallar con la pérdida auditiva de su hijo es Melissa, madre de Yuliam, nadador bogotano, con títulos internacionales y medallas de oro que dan cuenta del excelente trabajo de crianza.

A los ocho años de edad Yuliam fue implantado y puede nadar sin ningún problema porque el dispositivo cuenta con accesorios a prueba de agua, que le permiten sumergirse en las piscinas. Hace pocas semanas le hicieron una cirugía para ponerle el implante en el oído que le faltaba y hoy, en plena adolescencia, Yuliam se siente feliz porque ahora quiere vincularse también al mundo de la música.

“Estamos felices con su implantación bilateral. Él tiene una inclinación natural por la música, quiere hacer producción musical y ya pronto iniciará el proceso de rehabilitación auditiva cuando le pongan el procesador externo”, comenta Melissa, quien considera que en este proceso ha sido fundamental el apoyo familiar. Ella, como madre, siempre ha estado pendiente de sus necesidades deportivas pero también de apoyarlo en su salud auditiva para que pueda ser independiente.

La otra cara de la moneda es la de Tatiana Quincha. Ella es mamá y perdió la audición a los siete años de edad. Hoy tiene 42 y recuerda que estando muy pequeña empezó a escuchar cada vez menos, tenía que pedir que le repitieran las palabras y al final un tremendo chillido en los oídos, antesala de la pérdida auditiva que hoy padece.

Terminó interpretando lo que otros hablaban a través de la lectura de labios y tiempo después logró ser candidata a implante coclear, el dispositivo que le permitió recuperar la audición. Un proceso que no se hace mágicamente, sino que conlleva una rehabilitación, así como el acompañamiento familiar para una tranquilidad emocional.

Tatiana es madre soltera de dos hijas, pero se siente feliz de compartir con sus pequeñas y su propia madre. “Para mí no ha sido difícil tener la pérdida auditiva con mis hijas porque ellas me entendieron desde que nacieron. Ha sido muy bonito compartir con ellas y he logrado estudiar, trabajar y salir adelante con ellas. Más con esta especie de oído biónico que es el implante coclear”, relata.