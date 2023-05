El dolor pélvico podría ser un signo de complicaciones en la salud

“El dolor pélvico crónico es un síntoma, no una enfermedad como tal. Se define como la presencia de dolor constante o intermitente en la parte baja del abdomen o en la pelvis de una mujer con al menos tres meses de duración, no necesariamente asociado a la menstruación o al coito y nunca asociado con el embarazo. Con mucha frecuencia, la explicación del dolor pélvico crónico no es una sola enfermedad, en muchas ocasiones, se presentan varias enfermedades a la vez, siendo la Endometriosis una de las enfermedades que más comúnmente lo genera. Es importante consultar al ginecólogo si hay síntomas dolorosos para establecer el diagnóstico tempranamente e iniciar el tratamiento”, afirma José Fernando de los Ríos, Ginecólogo laparoscopista experto en endometriosis.

Según cifras de ASOCOEN, se estima que en Colombia hay cerca de 3,5 millones de mujeres con esta enfermedad, sin embargo, la cifra podría ser considerablemente mayor. A pesar de que el síntoma más común está asociado con el dolor pélvico, se identifican otros como:

Períodos dolorosos (dismenorrea): El dolor pélvico y los cólicos pueden comenzar antes y continuar durante varios días después de que comience el período menstrual. También pueden tener dolor en la región lumbar y en el abdomen.

Dolor al tener relaciones sexuales: El dolor durante las relaciones sexuales o después de estas es común.

Dolor al defecar o al orinar: Es más probable que la mujer tenga estos síntomas durante un período menstrual.

Sangrado excesivo: Puede tener períodos menstruales abundantes esporádicos o sangrado entre períodos (sangrado intermenstrual).

Infertilidad: Algunas veces, la endometriosis se diagnostica primero en aquellas personas que buscan tratamiento para la infertilidad.

Otros signos y síntomas: La mujer puede presentar fatiga, diarrea, estreñimiento, hinchazón o náuseas, especialmente durante los períodos menstruales.

Con el fin de educar y generar conciencia frente a los signos y síntomas de la endometriosis, Johnson & Johnson MedTech, pionera en el campo de dispositivos médicos, junto a ASOCOEN, organización que trabaja en sensibilizar y visibilizar la enfermedad, promueven la campaña #NoEsNormal, que busca sensibilizar y educar a mujeres en edad reproductiva frente a los síntomas de la enfermedad, dado que una detección temprana mejorará su calidad de vida y pronóstico reproductivo.