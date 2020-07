Educación y proyección, una dupla para avanzar en la Universidad Libre

Desde hace varios años me he dedicado a emprender con diferentes negocios, algunos con más éxito que otros, por esto me encontraba en la búsqueda de una universidad que me permitiera crecer profesionalmente. Antes de ingresar a la Universidad Libre, Seccional Cartagena, conocía de su trayectoria, investigando más a fondo encontré su programa de Mercadeo; luego de visitar su sede y revisar su plan de estudios me di cuenta que era justamente lo que necesitaba.

Y debo decir que no me arrepiento, desde el primer momento que entré a la Universidad Libre me he sentido como en casa, la amabilidad del personal administrativo, la buena relación que he hecho con los profesores, los horarios de mis clases y las diferentes actividades extracurriculares que realizamos durante los semestres han ayudado a mantenerme motivado y a tener un buen desarrollo académico.

La Universidad Libre se ha convertido en mi segundo hogar del cual espero seguir recibiendo la mejor educación hasta culminar con mis estudios y, por qué no, volver para un postgrado.