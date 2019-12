Eddy Herrera, la voz del merengue

¿Cómo olvidar uno de los merengues ochenteros más bailados? ‘El jardinero’ es un clásico, y ese trap que le seguía a la interpretación del hondureño Jorge Gómez, correspondía a un naciente artista que conquistaba con la poderosa voz, haciendo del tema un emblema musical para toda la vida.

El dominicano Eddy Herrera nació con madera de artista, aun cuando sus inclinaciones deportivas y profesionales lo querían llevar a otro lugar. Finalmente no fue pelotero en las Grandes Ligas ni arquitecto, y paradójicamente terminó reclutado por la prestigiosa agrupación de Wilfrido Vargas.

El éxito continuó de la mano de ese maestro y el recorrido por muchos países no se hizo esperar, eran los tiempos de posicionarse para todos los que allí estaban, porque el camino sería largo para quien se lo propusiera y así lo hizo al considerar que había llegado el momento de seguir solo. ‘Independiente’ fue ese álbum que marcó el albor de su nueva etapa musical, respondiéndose así mismo por lo que vendría en adelante.

La voz de Eddy Herrera es inconfundible, diáfana, preparada para las interpretaciones más exigentes, y en ella reposan temas que se hacen necesarios en todas las celebraciones, de otra parte, se ha encargado de mantener el merengue en un sitial de honor, sin sucumbir a otros ritmos, de esta manera es un referente del folclor de República Dominicana ante el mundo.

El bastión merenguero de Eddy Herrera lo mantiene en la cúspide del género, y aunque es lo que más le gusta hacer, no olvida los boleros que interpretaba de niño y que le dieron mayor precisión a su estilo, pues interpretando a los grandes, como Javier Solís, entrenó su talento natural.

Precisamente como un tributo a este intérprete del bolero ranchero, este año decidió grabar un álbum denominado ‘Sombras’, una recopilación de las canciones más conocidas del mexicano y que le han inspirado siempre, donde se evidencia una vez más el gran registro artístico.

Cuando se aproxima el fin de este año y Eddy Herrera volverá a Cartagena para celebrar la llegada de 2020, hace un recuento de esos momentos que le ha dado la música, en una carrera que promete sumar varios años más y muchos conciertos que mantengan al merengue como el género con más posibilidades de brindar felicidad.

Una apuesta segura

Con casi cuatro décadas en la música, ¿qué balance tienes de este tiempo y el proceso?

Ha sido un largo camino, muchas cosas maravillosas y poquitas negativas. Lograr cumplir cinco años en este ámbito musical es muy difícil y, haber logrado llegar a mis casi 35 años de carrera profesional ha sido algo épico. Me siento afortunado, privilegiado, pero sobre todo, muy agradecido por todo la que me ha brindado Latinoamérica.

¿Cómo el merengue ha logrado sobrevivir ante la avalancha de nuevos sonidos y lo mejor, tiene un público fiel?

El merengue ha logrado después de tantos años estar activo y permanece como unos de los ritmos más queridos y aplaudidos por toda Latinoamérica. Los que siempre estamos trabajando y llevando el merengue a muchos rincones somos en verdad muy pocos pero en mi caso, el recorrido cada año es un aproximado de 120 conciertos en más de 15 países.

‘El Jardinero’ fue un tema importante en el inicio de tu carrera, ¿cómo recuerdas esa época y el trabajo con Wilfrido Vargas?

‘El Jardinero’ fue mi primera grabación y debut con el maestro Wilfrido Vargas, y tuve la grandiosa suerte de que la pegada de éste fue impresionantemente contundente y trascendental. Este tema fue el que me dio a conocer en todas partes y hoy día, donde quiera voy tengo que cantarlo con el mismo entusiasmo y entrega.

Has vivido todos los cambios de la industria, ¿cómo te adaptaste sin tener un receso en la carrera?

Sobrellevar una carrera artística y enfrentarse a cambios con frecuencia no es nada fácil, porque no haces lo mismo que los nuevos están haciendo; entonces te quedas haciendo lo de siempre o haces ligeros cambios codeados con los nuevos, y ese ha sido mi éxito, fusionar mi línea musical con elementos del momento sin descuidar la esencia.

‘Tú eres ajena’ es uno de esos temas que hacen historia, igual que ‘Carolina’, ¿pensaste que eso iba a suceder cuando los grabaste?

Verdaderamente tenía un gran presentimiento con ambos. En el momento de haberlos elegido no tenía 100% la seguridad; a Dios gracias no me equivoqué y hoy día siguen siendo clásicos grandes del merengue.

De tantos éxitos, ¿tienes preferidos?

Ufffffff!!, muchos de mis éxitos los amo pero, mi preferido es ‘Pégame tu vicio’. Este tema me da de todo cada vez que lo interpreto. El sabor de los arreglos musicales, la picardía, la temática, el sudor que me genera, etc..., por esto es mi preferido y el de una gran mayoría de mis seguidores.

¿Cuál es el país donde te sientes tan cómodo como si estuvieras en Dominicana?

Muchos son los países donde me siento como en casa, pero al ser Colombia el país que más visito el año (20 veces), es en donde me siento como en casa, tengo más amigos y conozco más municipios.

‘Sombras’ te sacó de tu zona de confort, ¿cómo fue concebido ese gran proyecto?

La verdad, haberme sacado de mi zona de confort no lo veo de esa manera, ya que desde pequeño he venido cantando temas románticos: rancheras, baladas y boleros. Este disco llegó en un momento preciso en donde quería que este sueño se convirtiera en una realidad y gracias a J&NMusicgroup fue posible, son responsables de todo lo relacionado a este disco.

Y hablando de ese mismo trabajo, deja escuchar esa voz potente, cómo la has mantenido con esa calidad, sabemos que actúas muy seguido.

Afortunadamente la disciplina ha sido de los patrones como ser humano y artista que más me han ayudado. Y para los cantantes, si eres disciplinado, tu voz siempre estará en buen estado. Duermo bien, me alimento correcto y hago mis ejercicios de cardio varias veces por semana.

¿Qué significa Colombia en tu carrera musical?

Colombia significa demasiado. Fue uno de los primeros países que abrió sus puertas, específicamente por el Atlántico (Barranquilla) en el Carnaval de 1995, y desde ese preciso momento no he dejado de hacer conciertos en Colombia varias veces por mes. Amo a Colombia, su cultura, su gente y su cariño.

Este fin de año nuevamente estarás en Cartagena, ¿qué tan duro es estar fuera de casa en estas fechas y que viene en ese show?

Gracias a Dios, por segunda vez seré uno de los artistas invitados para la fiesta de fin de año del Hotel Las Américas, y será como siempre un verdadero placer ser parte de ésta. Estamos acostumbrados a despedir el año y recibir el nuevo desde el escenario, van 29 años haciéndolo y con este serán 30.

¿Qué música escuchas en tus ratos libres?

En mi tiempo libre no escucho nada tropical, nada estridente, sólo escucho música suave. Me encanta escuchar música de los 80s – 90s en inglés o música suave instrumental. Cuando estoy en pre-producción, sí escucho toda la música que esté en la radio.