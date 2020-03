Día de la Mujer (I)

Este 8 de marzo, al conmemorarse una fecha más del Día de la Mujer, es oportuno recordar las bondades que la han caracterizado a través de la historia de la humanidad, las conquistas adquiridas, su capacidad para trabajar 2 jornadas (trabajo y casa) y hasta los errores que ha cometido en su afán por asumir nuevos espacios, como respuesta a su largo y arduo marginamiento.

En una encuesta callejera con la siguiente pregunta: ¿Qué significa para ti una mujer? Las siguientes fueron algunas respuestas:

“Alguien capaz de todo. Una mujer puede ser madre y con ello sus funciones se vuelven infinitas en el amor”.

“Cuando pienso en una mujer, pienso en trabajo, lucha, ternura y valentía”.

“Ser mujer tiene que ver con ese ser mágico con capacidad de sanar con amor desde una gripe hasta un corazón roto”.

El aporte de una mujer al mundo

“La mujer está llamada a llevar a la familia, a la sociedad civil, a la Iglesia, algo característico, que le es propio y que sólo ella puede dar: su delicada ternura, su generosidad incansable, su amor por lo concreto, su agudeza de ingenio, su capacidad de intuición, su piedad profunda y sencilla, su tenacidad... La feminidad no es auténtica si no advierte la hermosura de esa aportación insustituible, y no la incorpora a la propia vida”. (Conversaciones Punto 87, San Josemaría).

Carta a las mujeres

En 1995 San Juan Pablo II, siendo Papa dirigió una carta a todas las mujeres del mundo. La tituló Dignitatis Mulieribus. En un aparte da gracias a todas las mujeres en sus diferentes roles:

“La Iglesia desea dar gracias a la Santísima Trinidad por el ‘misterio de la mujer’ y por cada mujer, por lo que constituye la medida eterna de su dignidad femenina, por las ‘maravillas de Dios’, que en la historia de la humanidad se han realizado en ella y por ella” (n. 31).

Te doy gracias, mujer-madre, que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace sonrisa de Dios para el niño que viene a la luz y te hace guía de sus primeros pasos, apoyo de su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino de la vida.

Te doy gracias, mujer-esposa, que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre, mediante una relación de recíproca entrega, al servicio de la comunión y de la vida.

Te doy gracias, mujer-hija y mujer-hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia.

Te doy gracias, mujer-trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política, mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento, a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del ‘misterio’, a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas de humanidad.

Te doy gracias, mujer-consagrada, que a ejemplo de la más grande de las mujeres, la Madre de Cristo, Verbo encarnado, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la Iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta ‘esponsal’, que expresa maravillosamente la comunión que El quiere establecer con su criatura”.

Aunque muchas de nosotras estemos lejos de ser la mujer perfecta, si ponemos a funcionar nuestra sensibilidad, nuestro servicio al otro, nuestra fidelidad, nuestra fortaleza y piedad, nuestra laboriosidad, estoy segura que, poco a poco, contribuiremos a hacer más humana nuestra familia, nuestro trabajo, a la sociedad y por supuesto, a nosotras mismas.

Y para ti ¿Qué significa una mujer?