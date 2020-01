Desmitificar las matemáticas, una tarea pendiente

Definitivamente se trata de la herramienta más exacta y necesaria a lo largo de la vida. Las matemáticas comprenden una necesidad del hombre que se involucra en tantos aspecto como extensa puede llega a ser y su estudio si bien demuestra la importancia que posee, ha sido ‘satanizado’ a través del tiempo.

Todo lo que abarca el estudio de las matemáticas guarda relación en algún determinado momento con las situaciones y actividades de la vida diaria, aún cuando se haya optado por una profesión y oficio aparentemente apartado de sus operaciones.do lo que abarca el estudio de las matemáticas guarda relación en algún determinado momento con las situaciones y actividades de la vida diaria, aún cuando se haya optado por una profesión y oficio aparentemente apartado de sus operaciones.

En este orden de ideas, conocer más de ellas, aplicarlas y hasta disfrutarlas, puede dejar de ser ese mito que en ocasiones tiene arraigo en las primeras etapas escolares y se mantiene como una mancha que puede entorpecer el libre aprendizaje de un estudiante.

Para lograr todo lo anterior, estudiosos y expertos no desfallecen en su misión y es así como el Profesor Pedro Ortega, docente de matemáticas de la Universidad de Cartagena, con especialización y doctorado, además de promotor de la Academia de Matemáticas del Caribe, trabaja para democratizar el conocimiento científico y en particular el matemático, que no sea sólo exclusivo de las instituciones educativas, sino que esté al alcance de cualquier persona en todas las edades, con una metodología flexible, aprendiendo lo que se quiere y lo que se necesita en determinado momento.

Advierte el profesor Pedro Ortega que en las matemáticas se debe individualizar al estudiante, toda vez que cada persona tiene diferentes conocimientos previos, intereses y una serie de dificultades propias, las cuales se intentan subsanar para empezar.

Pautas para el aprendizaje

El estudio de las matemáticas está rodeado de mitos. No es real que quienes tienen mayor facilidad para su aprendizaje con personas ‘genios’, con una configuración cerebral especial o que tengan algún aspecto fisiológico de fondo, explica el profesor Ortega, agregando que es completamente falso.

Las matemáticas son como cualquier disciplina, a medida que la persona muestra interés por su aprendizaje y empieza una práctica con disciplina, va a desarrollar esa capacidad que le permitirá enfrentarse a problemas de la complejidad que lo desee.

Además del rigor con el que se tome el aprendizaje, debe existir la comprensión básica. Es de aclarar que una de los aspectos más agradables de la vida es poder entender lo que se estudia, y a partir de allí la motivación será mayor.

Los números constituyen prácticamente un segundo lenguaje, están en la estadística, en la política, en la tecnología, en general en la cotidianidad, advierte Ortega, por lo que es una necesidad conocer este segundo lenguaje, que permitirá entender mejor el entorno y expresarse de una manera óptima.

Iniciarse en el estudio de las matemáticas no debe ser una tortura, indica el profesional. En este comienzo se sitúan los niños, quienes aprenden de manera intuitiva y a través de actividades que logren recrearlos, por esto es importante relacionarlos con objetos de formas y en este caso se recurre a la geometría, la cual se ha abandonado últimamente en el sistema educativo.

Esas experiencias los lleva a asimilar ciertos conceptos matemáticos, que con el tiempo formalizan hasta convertirse en expresiones algebraicas, ecuaciones, entre otras, por eso el formalismo no tiene cabida en las primeras etapas, indica el profesor Ortega.

El interrogante más común en este tema es si un adulto está en capacidad de estudiar matemáticas cuando creía que todo estaba ‘perdido’ y además disfrutarlas. La respuesta del profesional es afirmativa, toda vez que hay experiencia demostrada con personas que ahora logran encontrar sencillez en cada operación.

Con los adultos el factor de la responsabilidad facilita el aprendizaje, aunque es clave que la enseñanza empiece por lo básico que generalmente va en la suma de fracciones y enteros antes de pasar a las etapas más avanzadas como la resolución de ecuaciones, pues estas requieren operaciones con números.

En este punto hay un aspecto crítico que es el aprendizaje del álgebra, pues quien no logra esta destreza está condenado a no asimilar gran parte de las matemáticas que se expresan en ese lenguaje que es donde se utilizan las variables. Es por esto que quien aprende álgebra va a entender perfectamente todo lo que se relaciona con trigonometría, física y química, que están expresados en lenguaje algebraico.

Para muchos estuvo en ese estudio la deserción de las matemáticas y el profesor advierte que el álgebra no es muy natural, su construcción le costó a la civilización moderna miles de años, entonces asimilarla también tiene su proceso.

Una persona que tenga total conocimiento sobre las cuatro operaciones matemáticas, está lista para aprender álgebra y además de eso es fundamental el uso de un buen texto guía, porque resulta importante para conocer los ejemplos y usar los ejercicios que requieren desarrollo.

Es de aclarar que quien no ha podido aprender matemáticas es porque no ha logrado entender y segundo no conoció los ejemplos y no realizó ejercicios, por lo que no se ha familiarizado con el proceso.

Es de conocimiento general que la resistencia al aprendizaje de matemáticas es muy amplia, comparada con otras áreas y todo obedece a la ‘satanización’ de la misma, pues en algunas oportunidades los profesores se encargaron de mostrarla como algo difícil que sólo ellos podían dominar. De otra parte algunos padres de familia consideran natural que su hijo repruebe la materia, porque también le sucedió en su época de estudiante, cuando no se trata de un problema genético, siendo un concepto erróneo.

Individualizar la enseñanza, con bases y herramientas concretas, es indispensable en el aprendizaje de esta ciencia, de romperse esta cadena el resultado no será el mismo y siempre se encontrarán vacíos.

Pedro Ortega indica con total convencimiento que la experiencia demuestra que una persona con amplios conocimiento en matemáticas, se desempeñaría con éxito en cualquier profesión, toda vez que su utilidad es infinita.