Las redes pueden ser toxicas, las uso para estar cerca de mi gente, me divierten, por eso las manejo con cuidado para compartir mi música”

Danna Paola

El impulso a partir de allí le influyó igualmente en la música que tiene ahora como bandera, es lo que está en su presente y hace parte de esa evolución que ha mantenido. Escribir canciones es actualmente su misión y en ese proceso surgen dos temas que la identifican.

“A un beso” es la primera canción de amor que escribe, y afirma que no había tenido la oportunidad de inspirarse y sentir mariposas en el estómago por una experiencia de vida plasmada en una letra. Después de “K.O”, el álbum que refleja un corazón roto, fue formando esa personalidad nueva que le indica que el amor propio va primero, es así como se permitió sentir.

“K.O” cerró un ciclo, indica, al terminarlo era empezar a hacer música diferente, colaborar con gente distinta y es por eso que en esta nueva etapa está además de este tema, el más reciente junto a Mau &Ricky, “Cachito”.

Danna Paola se define muy sentimental, amorosa y romántica, y aunque esa faceta andaba perdida, la encontró y ahora empieza a poner esos sentimientos en canciones enmarcadas en música distinta.

Las colaboraciones son muy frecuentes en la mexicana, y para las mismas tiene en cuenta el feeling logrado con el artista, no es partidaria de competencias, ni de números, y aunque sabe que muchas veces son parte de una estrategia, lo que más disfruta es compartir con gente que admira, colegas que le suman como persona y artista.

La primera nominación

Cuando de premiar el trabajo se trata, los méritos son mayores y eso es lo que sucede con esta primera nominación a los Grammy Latinos. “Estoy en un sueño, viviendo en una nube, no me lo esperaba, fue un álbum cargado de emociones que me costó dos años para hacer esas canciones, con emociones y colaboraciones, entonces todos los que están allí hacen parte de esta cosecha”, indica.

“K.O” está nominado en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop en la próxima entrega de los Premios Grammy Latinos, convirtiéndose en un abrazo para su creadora, y la indicación de que está transitando por el lugar correcto, una motivación que la invita a continuar.

De otra parte, al ser un disco que tiene un significado especial, valora aun más las menciones que logra, como estar en la lista Billboard de los mejores álbumes latinos del año, otra sorpresa que le llegó.

Reinventarse es el paso a seguir. Quiere otro tipo de letras, de géneros que pueda mezclar con el pop, que es lo suyo, sin embargo la mexicana afirma que no quiere ponerse límites y en eso incluye trabajar a fondo en lo que a producciones futuras se refiere.

La actuación puede regresar, aunque ahora el momento es para la música. Un personaje que le represente un reto será bien recibido, pero ahora cantar es su motor y por eso está en etapa productiva de lo que tendrá en su próximo álbum.