Cuidado con los niños y adultos mayores durante la ola de calor

“En primer lugar, en el caso de los bebés se sugiere estar muy atentos ante los cambios climáticos. Las prevenciones que se pueden tomar en este caso son mantenerlos bien hidratados a través del consumo de frutas como la sandía y zumos naturales sin azúcar. Asimismo, se recomienda evitar salir entre las 12:00 p.m. y las 5:00 p.m., ya que son los momentos en los que el sol está más presente”, afirman. (Lea aquí: Si tiene más de 60 años, ¿sabe cómo estar activo y en forma?)

Además, la piel de los bebés es muy delicada y susceptible a las quemaduras, por lo cual, es importante cambiar el bloqueador solar cada vez que sea necesario. Por otra parte, la temperatura recomendada para el hogar está entre 20 y 21 grados, si se usa el aire acondicionado es importante hacerlo con precaución puesto que los bebés se pueden resfriar con facilidad. Si buscamos refrescar al infante, lo ideal sería hacerlo humedeciendo su frente, nuca y las muñecas con un paño o toalla.

También, tenga muy presente señales de alarma como boca y lengua secas, dolor de estómago, llanto sin lágrimas, ojos y mejillas hundidos, zona blanda en la parte superior de la cabeza (fontanela) hundida e irritabilidad.

“En cuanto a los adultos mayores, se aconseja no dejarlos al cuidado de otros ancianos, y asegurarse que estén consumiendo agua aunque no tengan sed, un intervalo recomendado para esto es cada dos horas. En el caso de que la persona disfrute de actividades al aire libre, es importante usar gorra y bloqueador solar. Sin embargo, si el calor es extremo lo más aconsejable es no salir”, afirma los profesionales de la salud.

Qué hacer en caso de incendios

Por otra parte, teniendo en cuenta el Fenómeno El Niño, se han presentado alertas de incendios en Colombia. Estos siniestros también pueden afectar la salud de las personas, en especial de las que viven cerca a las zonas afectadas, causando cambios en el ambiente y en el aire que se respira.

De esta manera, si el ambiente está contaminado por humo es necesario usar tapabocas y alejarse de la zona. También, se recomienda evitar fumar, prender inciensos, velas o vapeadores al interior de la vivienda. Además, si tiene a cargo personas con enfermedades pulmonares como asma o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es importante asegurarse de que mantengan sus tratamientos médicos y no se acerquen a las zonas afectadas por el incendio.