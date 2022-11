¿Cuál es el mejor momento para reservar un viaje?

Se acerca la temporada de fin de año y son muchas las personas que aprovechan para tomar sus últimas vacaciones del año, así como también hay quienes desde ahora comienzan a planear las salidas del próximo 2023. Y es que, sin duda, la anticipación al momento de reservar un viaje de cualquier tipo, y especialmente de turismo, permitirá no solamente encontrar gran variedad de oferta y posibilidades, sino también de acceder a excelentes precios.

Muchos son los factores que influyen en el costo de tiquetes aéreos, alojamientos, actividades, seguros y demás productos que se pueden adquirir y que permitirán vivir la mejor experiencia de viaje. (Lea aquí: Tips para reservar sus vacaciones con el dólar alto)

Ante esto, se enumeran a continuación algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento de planear y reservar un viaje, sin tener gastos de más ni contratiempos.

● Asegure primero su vuelo. Tan importante como el destino es contar con los tiquetes aéreos. Luego de elegir el sitio de sus próximas vacaciones, debe proceder a buscar los tiquetes aéreos para, de esta manera, continuar con la organización del viaje. Para destinos internacionales es recomendable reservar con tres meses de anticipación y para destinos nacionales, con al menos dos meses; esto debido a que, a mayor cercanía a la fecha del viaje, el valor puede aumentar debido a la alta demanda.

● Encontrar el alojamiento ideal. Una vez se tiene seleccionado el destino a visitar, es importante revisar la oferta de alojamientos disponibles y elegir el que se adecúe mejor a las necesidades y presupuesto, considerando si es de descanso, aventura, diversión con niños o inclusive pet friendly, para visitar con mascotas.

● No dude al momento de reservar. Es usual que cuando se está organizando un viaje, se realice una búsqueda exhaustiva y por diferentes canales de las ofertas disponibles en todos los servicios; y esto está bien, pues una agencia puede contar con diferentes descuentos en cada uno de sus canales. Luego de hacer una comparación se debe tomar pronto la decisión de reservar. En ocasiones, esperar uno o varios días más con la idea de que puedan bajar de precio, es una mala decisión, pues, por el contrario, los precios tenderán a subir. Para tener a mano los mejores precios, se recomienda activar las notificaciones desde la app o inscribirse a los Newsletter de las agencias ya que a través de éstas se podrá conocer cuándo un destino baja de precio o cuándo hay nuevas ofertas disponibles.

● Elija los mejores días para viajar. Dependiendo de la temporada en la que realice su viaje, la flexibilidad se puede convertir en su mejor aliada para ahorrar dinero. Viajar días entre semana de lunes a jueves, puede permitirle encontrar tiquetes aéreos un poco más económicos pues para los días viernes o fines de semana la demanda suele ser un poco más alta. Sin embargo, si su viaje es de fin de semana o puente festivo, puede ahorrar dinero accediendo a las “Escapadas” que incluyen transporte, hotel y una actividad. De igual manera, los viajes a tempranas horas de la mañana o altas horas de la noche usualmente tendrán disponibles mejores precios.

● Si no sabe cuándo viajar, déjese guiar. Puede suceder que usted ya tiene elegido su destino, pero no la fecha ideal para el viaje, para esto utilice alternativas como buscar su viaje con “Cualquier fecha más barata”, allí el buscador de la web le arrojará los servicios disponibles para el destino en diferentes fechas y alternativas de precio, de esta manera usted podrá elegir el más económico. Por ejemplo, para el caso de circuitos, se puede comprar sin fecha de viaje definida, siempre y cuando sea con al menos tres meses de anticipación, al momento de reservarlo solamente elige la temporada en la que desea viajar y luego podrá revisar las fechas que más le convengan a usted y su bolsillo.

● Empaquete productos y organice sus vacaciones completas. Agencias brindan la posibilidad de armar paquetes de viaje en los que se reservan más de dos servicios como tiquetes y alojamiento en una sola transacción. De acuerdo con la agencia, reservando de esta manera empaquetada, los viajeros podrán tener un descuento entre el 20% y el 30% comparado si se realizan las compras de manera independiente.

● Personalice su viaje. Independiente del destino, la fecha o el número de viajeros, buscar un viaje personalizado que se adapte a lo que usted y sus acompañantes desean es una excelente alternativa para que no gaste de más. Ningún viaje es igual a otro, por lo que buscar acompañamiento de personal experto que le brinde asesoría y le ayude a organizar su viaje ideal, le permitirá no solo hacerlo realidad, sino también encontrar las mejores alternativas en vuelos, alojamientos y actividades que le permitan ahorrar dinero, sin tener que pagar de más por servicios que usted no desea o necesita.

● Encuentre las mejores alternativas de financiación. Es normal que no se cuente con todo el dinero del viaje al momento de hacer la reserva, por eso es importante encontrar las mejores alternativas de financiación para este.

“Es importante tener en cuenta que adicional a lo mencionado anteriormente, hay factores que incrementan precios como viajar en temporada alta, durante festividades o celebraciones con gran flujo de personas, e inclusive el aumento del dólar, por lo que siempre será recomendable buscar asesoría de expertos en viajes para seleccionar las mejores alternativas sin pagar dinero extra”, indica Laura Daniela Acosta de Viajes Falabella.