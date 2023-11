Consejos para ahorrar en su viaje de fin de año

Se avecina la temporada de fin de año y, como es usual, son muchos los colombianos que aún no han reservado sus vacaciones decembrinas, bien porque en su trabajo no han definido fechas para las vacaciones colectivas, o porque están esperando la prima y demás ingresos extra del fin de año para calcular su presupuesto disponible, o simplemente porque no se han decidido por el tipo de viaje que quieren realizar.

Para ayudar a esos colombianos que aún no tienen definido hacia dónde viajarán a pasar esta temporada, la plataforma B2B de reservas en línea HotelDO, presenta algunos aspectos clave para tener en cuenta, que facilitarán conseguir el mejor viaje posible, sin gastar de más.