La fotografía es un medio audiovisual que permite transmitir mensajes, exponer realidades, expresar arte y evocar recuerdos, razón por la cual es considerada un lenguaje universal. Al mismo tiempo, se ha convertido en una técnica asequible para todas las personas, en parte, gracias a los dispositivos móviles y sus avances tecnológicos.

Y es que, cada vez son más las personas que capturan los instantes de su vida y se comunican a través de las imágenes. De hecho, según el más reciente estudio de consumo móvil en Colombia realizado por Deloitte, tomar fotos está dentro del top 3 de actividades de mayor preferencia por los colombianos con sus celulares.

Pensando en esto, compartimos las siguientes recomendaciones para que tome las mejores fotografías con su smartphone estas vacaciones:

Encuadre

Divida el espacio que ve a través de la cámara en tres fracciones verticales y tres horizontales, o active la regla de tercios que algunos dispositivos tienen habilitada. En las intersecciones de las líneas deberá enfocar el objeto o a la persona que desea capturar, para que resalten en el espacio de la superficie.

Utilice todos los lentes

“Es indispensable que explore cada lente de su smartphone puesto que todos cumplen una función en particular. Por ejemplo, el lente gran angular es perfecto para paisajes, el desenfoque o efecto de profundidad darán protagonismo al resaltar los primeros planos y desenfocar lo que está atrás, el lente macro, por su parte, permite capturar el mundo miniatura y sus texturas”, asegura Rubén Darío Talero, líder de entrenamiento de vivo Colombia.

Storytelling

Piense en contar una historia a través de secuencias con diferentes planos y es importante prestar atención a los detalles para capturar la magia de la escena. Además, el adecuado manejo del obturador le ayudará con el tiempo del disparo de la foto, recuerde que a menor velocidad más luz entrará y esto sirve para congelar objetos en movimiento o para conseguir tomas con efecto de dinamismo.

“Tenga en cuenta que los lugares también cuentan historias, por lo que es aconsejable investigar el destino con anterioridad y buscar imágenes de inspiración para aprovechar el espacio de formas distintas a lo convencional, con ángulos diferentes”, asegura David Pinilla, fotógrafo y creador de contenido digital de vivo Colombia.

Manejo correcto de la luz

La luz natural es el mejor recurso para capturar imágenes desde la cámara de un celular, por lo que se recomienda hacerlo antes de las 10 a.m. y después de las 3 p.m., dado que en otras horas la exposición del sol es muy fuerte. En celulares como el vivo v20, en la noche active el modo súper nocturno y en escenarios soleados use la función HDR para corregir el efecto contraluz.

Modo selfie

El enfoque es muy importante. Es vital cuidar el enfoque (nitidez) del rostro y evitar movimientos al momento de capturar, para ello puede activar la tecnología de autoenfoque. “Lo más importante es no limitarse y usar al máximo las funciones del teléfono que cada vez son más sorprendentes, de hecho, por eso equipamos el dispositivo con 44 MP en su cámara frontal y una función de doble vista para grabar un video con las dos cámaras, frontal y trasera, en simultáneo”, agrega Talero.

Calidad y almacenamiento

Finalmente, procure no usar el zoom de la cámara del celular, dado que puede perder nitidez y brillo, y no olvide limpiar el lente antes de tomar fotografías. Además, lleve varias micro SD o suba las fotos a una nube para después elegir cuáles fueron las mejores tomas, y antes de salir de viaje libere espacio de almacenamiento, y no olvide realizar una copia de seguridad de sus fotos.