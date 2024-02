Cómo impulsar su emprendimiento en el 2024

Con el nuevo año, las personas toman impulso para desarrollar una idea de emprendimiento que han dejado en espera o no han llevado a cabo antes. Este nuevo comienzo no deja de ser retador para quienes no han dado ese salto o para quienes ya lo hicieron, pero ven incertidumbre en el camino. Según cifras de la ANDI, Colombia es uno de los países con una de las tasas de actividad empresarial temprana más alta del mundo (28%), lo que se traduce en que al menos 3 de cada 10 colombianos están iniciando un negocio.