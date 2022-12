ChocQuibTown viene con su vacile

El proyecto ChocQuibTown se caracteriza por un sonido icónico que los ha traído por dos décadas, con vientos, chirimías y esa parte afrocolombiana, y eso precisamente fue lo que quisieron plasmar en su más reciente lanzamiento.

“Los del vacile”, es la canción que llegó para engalanar el fin de año y al momento de hacer el video, teniendo en cuenta la importancia del aspecto visual en la carrera de un artista, se aventuraron a salir de un set o el espacio acostumbrado para mostrarle al público el trajín que se vive en el marco de una gira, por lo que el video se desarrolla principalmente en el Festival Petronio Álvarez, pero también se cuenta con imágenes de Suiza, Medellín, Bogotá y de toda la correría realizada en una semana de un concierto tras otro.

Todo esto es el diario vivir de la banda chocoana, que de no ser por la pandemia, no contaran con un receso en su haber, esto es costumbre para Goyo, Tostao y Slow, aunque el público no lo dimensiona, por mucho que los sigan en sus presentaciones.