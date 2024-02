Charlie Zaa renueva el romance a son de bachata

Charlie Zaa

La evolución

Cuando se dio la salida como solista del colombiano, también se abrió una vía a un fenómeno musical que hacía puente entre una corriente que había vivido sus años de gloria y el descubrimiento que entonces se percibía en la juventud.

Charlie Zaa fue el marco de referencia para otros artistas y en ese trasegar se advierte una evolución que define como decisiva, y al acompañarse del éxito, agrega que se le sumaron grandes responsabilidades.

“Con el tiempo me di cuenta de que me convertía en un referente y fue así como decidí tomar las riendas de mi carrera y mi vida personal, porque una va ligada a la otra y por amor empecé a hacer grandes cambios y alejar todo lo que no me hacía bien, lo que me llevó a ser un artista con buenos cimientos”, manifiesta.

En lo musical, Charlie Zaa ha forjado un estilo único, es una historia que se cuenta por sí sola, no tuvo reparos en dejarse llevar por esas influencias que merecían ser retomadas a su manera, y fue así como Felipe Pirela, Javier Solís, Leo Dan, Pedro Infante, Juan Gabriel, entre otros, se vieron reflejados con respeto en lo que empezó a presentar.

Siendo coherente con su visión de la música que ejecuta, siempre ha tratado de tener vínculo con artistas que le exijan más de lo que puede dar, por eso busca acercarse a todos los que han dejado huella a nivel mundial.