Se acerca la primera temporada baja del año y con ella la posibilidad de disfrutar con más calma y gastando menos, muchos de los destinos que, debido a su alta demanda, suelen tener gran afluencia turística la mayoría del año.

Estos son algunos consejos que da la empresa de viajes Despegar para los viajeros que están pensando armar su próximo viaje:

Haga realidad ese viaje aplazado: Aproveche para visitar esos destinos que, debido a su gran demanda, podrían resultar más costosos en temporada alta, como Cartagena, Cancún o Nueva York. Además de tener múltiples atractivos turísticos, estos destinos cuentan con gran variedad de actividades, así que no olvide incluirlas al momento de la reserva.

Consulte las promociones existentes: Diversos proveedores turísticos ofrecen excelentes descuentos y promociones para viajar durante la temporada baja, que aplican a vuelos, hospedaje e incluso actividades y atracciones. Para escoger el mejor, revise en la página web o App móvil las calificaciones y comentarios que han hecho otros viajeros con intereses similares a los suyos.

Déjese consentir: Debido a la menor afluencia turística el personal encargado de los hoteles y de las actividades le puede brindar una atención más personalizada. Es el mejor momento para buscar hoteles con excelentes instalaciones y buenas áreas comunes como piscinas, restaurantes, bar, spa, gimnasio, para que su viaje le deje el mejor recuerdo.

No deje pasar un buen precio: La temporada baja es época de buenos precios, por eso muchas personas están buscando aprovecharlos. Por eso, si encontró una buena oferta, no debe confiarse esperando que llegue un precio mejor, pues puede que cuando se decida, ya no esté disponible. En época de promociones, se recomienda no dejar pasar mucho tiempo una vez encontrada la tarifa que más se ajuste al viaje deseado.

Empaquete su viaje: Hoy en día es posible escoger en una sola compra desde tiquetes aéreos y hospedaje, hasta traslados, alquiler de autos, actividades en destino e incluso seguros de viaje. Al sumar dos o más productos en la misma compra, terminará pagando mucho menos que si compra los productos por separado, lo que se traduce en un ahorro adicional y en comodidad durante el viaje.

Es buen momento para un destino playero: La temporada baja es el momento ideal para visitar aquellos que usualmente tienen mucha afluencia de personas, como los de playa.

“La Costa Caribe colombiana, por ejemplo, es una excelente alternativa los 365 días del año, ya que cuenta con infraestructura hotelera y servicios turísticos de calidad, disponible de manera permanente. Visitar la ciudad amurallada en Cartagena o recorrer las hermosas playas de San Andrés, de seguro serán aún más inolvidables si existe menor afluencia de personas”, comenta Inés Hochstadter, Country Manager de Despegar.

Apóyese en la tecnología: Si definitivamente no logra encontrar una oferta que se ajuste a su presupuesto, resulta muy útil descargar y configurar una APP móvil para que genere alertas y notificaciones en el momento que los precios estén más bajos.

Finalmente, tenga presente que, aunque en Colombia estemos entrando en temporada baja, puede que en otro país no sea así. En muchos destinos eso depende de factores como el clima; esta tendencia está aún más marcada en los países con estaciones, ya que en invierno suelen tener menor oferta turística que en verano.