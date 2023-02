Aprenda a encontrar la fecha más económica para viajar

Sin embargo, esto no debe ser así pues existen herramientas que nos ayudarán a encontrar las fechas con mejores precios. A través de diversas plataformas online, el viajero tendrá acceso a diferentes alternativas de búsqueda, que le permitirán encontrar los productos y servicios que más se adapten a sus necesidades, gustos y bolsillo. Conozca algunas claves, para aprovechar al máximo estas herramientas:

“Cualquier fecha más barata”: al ingresar a la aplicación a la sección de vuelos, podrá seleccionar si quiere su vuelo solo de ida o si es ida y regreso, al indicar el destino asegúrese de activar el botón “Cualquier fecha más barata”. Luego de esto podrá seleccionar también si desea que la búsqueda se haga para todos los meses o para ciertos meses en específico y la aplicación arrojará las alternativas más económicas, así como un gran número de posibilidades de diferentes precios entre los cuales usted podrá elegir la que más se ajuste a su bolsillo.

Arma tu tiquete: una vez que se tienen elegidas las fechas del viaje, otra herramienta muy útil es aquella que le permite seleccionar la opción de armar el tiquete, lo que significa que no arrojará tiquetes ida y regreso ya juntos, sino que cada viajero podrá seleccionar el vuelo de ida que desee y el de regreso, pudiendo no solo elegir diferentes horarios y categorías, sino también diferentes aerolíneas, vuelos con escalas, rangos de precios y duración de los vuelos.

Viaje multidestino: para aquellos viajeros que optan por conocer no solo uno, sino varios destinos, la aplicación ofrece también la alternativa de realizar una búsqueda multidestino con el fin de poder hacer en una sola reserva, e incluso una sola transacción la compra de tiquetes aéreos para dos o hasta tres destinos diferentes.

Un paquete siempre será la mejor opción: comprar productos empaquetados siempre permitirá un mayor ahorro. Adquirir tiquetes, alojamiento, actividades y otros servicios en una sola transacción asegurará no solo mejores precios, sino una experiencia completa. A través de la aplicación es posible también buscar paquetes de viaje sin fecha definida, activando la opción “Todavía no he decidido la fecha” y arrojará los paquetes con precios más económicos.