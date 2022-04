A mediados de 2019, un chico bogotano se presentaba en los medios nacionales con guitarra en mano, no era una promoción formal, se trataba de una presentación personal, quería ser escuchado y para entonces entonaba “Qué tal”, el que a la postre se convirtió en su primer sencillo.

El pop no pierde vigencia y es un pasaporte innegable para llegar a Europa, por su parte, los toques urbanos le dan el aval para mantenerse en Latinoamérica.

Esa conexión inicial se ha mantenido y tras la primera invitación del grupo The Mills para compartir escenario, llegó la propuesta de Fonseca para acompañarle en su “Tour Simples Corazones”, grabó con Andrés Cepeda el tema “Si te vas”, e incluso le acompañó en el novedoso formato teatral para interpretar la canción durante el show streaming realizado en medio de la pandemia.

Mostró su casta y pasó la prueba

Hace un poco más de un mes, Alejandro Santamaría volvió a ser noticia, estrenó “Despierto”, el primer sencillo del año, del cual indica que quería fuera diferente, combinando distintos géneros, un poco del punk rock, los efectos de la guitarra en los años 80 y el tinte urbano.

El bogotano tiene una base muy marcada en el pop, sin embargo, ha seguido arriesgando y en esta oportunidad lo hizo incluso vocalmente. Afirma que viene más de esto en lo sucesivo, donde pueda marcar más ese rock que le apasiona, con canciones a las cuales les pueda sacar más provecho.

El video de “Despierto” se grabó un día después de Navidad en el Hipódromo de los Andes, una locación que le permitió hacer un clip muy distinto a lo que ya había experimentado con los temas anteriores.

Como ya lo ha dejado claro, lo que realmente le importa a Santamaría es la letra de las canciones, es un trabajo al que le vigila el mínimo detalle, por eso sin importar el género en el cual se va a desenvolver, porque al final sabe que su esencia siempre va a recaer en el pop, sin negarse a visitas esporádicas en sonidos de vanguardia.

Cubierto por el velo de la gratitud, el artista reconoce la fortuna que le ha acompañado al ser fichado por figuras con trayectoria para hacerles compañía. El aprendizaje ha sido fundamental en esos espacios, lo mismo que consejos y apoyo que le dan a entender que la música es para compartirla, por lo que su norte está definido.

Tocar puertas es parte del proceso de un artista, y Alejandro Santamaría lo ha sabido hacer en el momento preciso. Cada colaboración que ha realizado es un punto más de crecimiento personal y profesional, valora esos duetos con figuras consagradas de la misma forma que con aquellos cantantes que al igual que él empiezan su recorrido.

Más allá de la compañía, que suma mucho, la canción que se tome para ese proceso procura que sea impecable, porque sabe que es la mejor manera para que ésta perdure en el tiempo y le de satisfacciones compartidas.

Cuando el género urbano ha permeado la industria y es cada vez más generalizada su presencia en los catálogos musicales sin distingo de intérprete, el bogotano, quien no es ajeno a ese encanto musical, afirma que no se visualiza en un ingreso total al mismo, sin embargo, no se aleja de fusiones que le coquetean y le permiten estar allí, aunque solo sea en las colaboraciones, en lo que respecta a su trabajo, el pop tiene el terreno abonado.

Despierto

La dinámica de Alejandro para crear canciones es mantenerse alerta a lo que la musa le lleva. “Despierto”, como ese álbum que acaba de salir y que incluye un volumen apreciado de temas que le han acompañado y que encontró la mejor bienvenida con “100”, el sencillo que lanzó junto al cantante y productor argentino Sael.

“Lo que más me gusta de este disco es que pude trabajar con muchos equipos, no es monótono, podrán encontrar sonidos diferentes. Hay canciones que hice con “los mapaches” que son Juan Pablo Isaza, Nicolás González y Pablo Benito; otras que trabajé junto a Maya, Andy Clay y Yera. Para mí es muy importante sorprender a mi público, era lo que quería principalmente con esta producción”, afirma.

Afirma que generalmente empieza por las melodías, luego surgen las letras y sobre todo, si algo le inquieta y quiere hablar, es el espacio propicio para que se den las mejores canciones, es una fórmula que aplican muchos artistas.

Santamaría se inspira en todo aquello que le rodea, su misma vida es cantera de recursos creativos, igualmente lo que alcanza a percibir en quienes están más próximos, se convierte en fuente de inspiración para el bogotano que se identifica por sus letras que cuentan buenas historias.

Este primer álbum de estudio se compone de música inédita y algunos temas que ya se han escuchado, y será el enfoque de la gira planeada por su autor, quien no descarta que ésta se extienda por Latinoamérica y España, en lo que a Europa se refiere.