Aunque no tiene cura definitiva, existen tratamientos que ayudan a mejorar la condición.

Existen dos tipos de rinitis: la alérgica y la no alérgica o vasomotora. La primera se caracteriza por ser un proceso inflamatorio que se da como respuesta alérgica al contacto con el polen, pasto, polvo, entre otros. Por su parte, la segunda, se da como una respuesta inflamatoria provocada por un virus, hongos, sífilis, parásitos, tuberculosis, cambios hormonales o medicamentos. En cualquiera de los dos casos, la rinitis puede ser leve, moderada o severa.

A quienes sufren de esta enfermedad, les dicen que no tiene cura, que deben evitar ingerir algunos alimentos, que está relacionada con el asma, que los animales la producen, entre otros. Por esta razón, con el apoyo de Fernando Manrique, médico otorrinolaringólogo adscrito a Colsanitas, aclaramos los mitos y verdades alrededor de la rinitis:

La rinitis no tiene cura. Verdadero. Hasta el momento no se conoce una cura para esta condición, aunque los tratamientos para aliviar los síntomas suelen ser muy efectivos. En algunos casos, dependiendo de la intensidad, se puede recomendar el uso de antihistamínicos y corticoides tópicos.

Los tratamientos naturales son más efectivos. Falso. Para la rinitis, como para cualquier condición médica, la recomendación es acudir a un especialista de la salud. Esto es necesario porque así se puede examinar profundamente la nariz, el tabique y los cornetes para determinar cuál será el tratamiento más efectivo.

Algunos alimentos causan rinitis. Falso. Esta condición es causada por alérgenos externos como el polvo o la contaminación. En el caso de las alergias ocasionadas por el consumo de algunos alimentos, estas se asocian a problemas dermatológicos o respiratorios que no tienen relación con la rinitis.

La rinitis empeora con el tiempo. Falso. Esta enfermedad es común en jóvenes o adultos jóvenes y, después de los 60 años, las molestias que ocasiona disminuyen. La intensidad de cada episodio de rinitis, generalmente, está asociada a factores como el clima, la polución, los ácaros, el polen y, en algunos casos, al pelaje de los animales.

Los animales producen rinitis. Depende. Los episodios de esta condición se originan por diversos factores y no siempre por el pelaje de los animales. De hecho, algunas personas pueden desarrollar alergia al estar en contacto con un tipo de animal, pero no con otros, lo que indica que no se puede generalizar y que cada caso debe ser evaluado individualmente.

La rinitis y el asma están relacionadas. Verdadero. En estas dos enfermedades se genera un proceso inflamatorio de las vías respiratorias y, de hecho, todas las personas que tienen asma padecen rinitis. Sin embargo, no todos los pacientes con rinitis tienen asma.