“Para reconocer los factores de riesgo y evaluar si la persona pudiera estar afectada por el glaucoma, se debe visitar al oftalmólogo periódicamente, especialmente después de los 40 años”, afirma Sandra Belalcázar, oftalmóloga especialista en glaucoma.

Teniendo en cuenta que es una enfermedad silenciosa y con poca información, se presentan 5 preguntas para entender la patología.

¿El glaucoma se puede detectar? En fases iniciales usualmente no da síntomas. Por esta razón, casi la mitad de los pacientes no saben que lo tienen. A media que va avanzando, los pacientes pueden notar que no ven objetos en la periferia.

¿Puedo curarme de glaucoma? El glaucoma no es una enfermedad curable, pero se puede controlar. Su tratamiento incluye fármacos oftálmicos, orales, terapia láser y cirugía ocular.

¿Puedo recuperar mi vista luego de perderla por glaucoma? El aumento en la presión destruye las células nerviosas del ojo, provoca una pérdida de visión.

¿El glaucoma tiene síntomas específicos? La mayoría de las personas que lo padecen no notan signos especiales hasta que está se encuentra en un estado muy avanzado y la pérdida de visión ya ha iniciado.

¿El glaucoma únicamente se desarrolla por herencia? El glaucoma es una enfermedad multifactorial. Los científicos han identificado en algunas personar genes vinculados con una presión intraocular alta y lesiones del nervio óptico. Existen otros factores de riesgo como ser mayor de 40 años, presión intraocular elevada, hipermetropía, miopía y uso prolongado de esteroides.