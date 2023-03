5 pasos para lograr un look ‘girls boss’

Miley Cyrus, Zendaya, Shakira, Jenna Ortega y Lizzo, son mujeres que han roto esquemas y que, gracias a su talento y valentía están abriendo la conversación hacia temas importantes. ¿Sabes qué tienen en común? ¡Son totalmente jefas! Mujeres como ellas son un gran referente para las nuevas generaciones que quieren redefinir el poder femenino en el ámbito en el que se desenvuelven.

Puedes ser una girl boss, siempre lista, todo terreno y también luciendo como una estrella de cine, con un look impecable.

¿Para lucir como una girl boss?

Luce un look Like a Boss con productos que te darán el empujón que necesitas para enfrentarte a cualquier desafío con un make up impecable.

1. El primer paso lo conseguirás con una crema “todo terreno” en tu rutina de belleza. Que contenga cápsulas de color que se liberen al aplicarla para luego fusionarse con tu tono de piel natural. Deseable que tenga una cobertura ligera, sin efecto máscara y, esto junto con propiedades hidratantes, creará un cutis suave, de aspecto saludable con un acabado impecable en segundos.