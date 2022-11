5 claves para tener en cuenta al momento de emprender

Por esto, buscando promover el emprendimiento femenino en Colombia, algunas mujeres compartieron 5 claves que se deben tener en cuenta al momento de formar empresa:

Todo es un proceso

Muchas veces se llega a los grandes objetivos a través de pequeños cambios que poco a poco van sumando.

“Entender que emprender es un proceso me ha ayudado a disfrutar más del camino, porque ya no se trata solo de alcanzar una meta sino de la persona en la que me voy convirtiendo mientras lo logro. Saber que esto es un proceso me permite recorrer este camino tan retador con mucha más certeza”: Jessica Tabares, Co-fundadora y CEO de Asiste.

No lo haga sola

Si no desea socios, busque mentores que ya recorrieron el camino o sean expertos en la industria, para que puedan guiarla o resolverle las dudas fundamentales. Si desea hacerlo con socios, busque complementariedad; en lo que no es tan buena y en lo que el negocio lo necesita.

“No hacerlo sola evitó que algún aspecto fundamental quedara por fuera, que como equipo seamos eficientes en el tiempo que invertimos y que las decisiones que tomamos en conjunto tengan mucha más probabilidad de ser exitosas”: Aura María Sarmiento, Co-fundadora y CEO de Velocity.

Crea en usted, en su idea y no pierda el foco

Emprender puede ser un camino largo e incierto, por lo cual perder el foco puede ser sencillo. Para que esto no suceda hay que creer en uno mismo y en la idea central del negocio.

“La gente siempre opinará respecto a tu emprendimiento y si no sabemos filtrar la información del exterior para sumar sobre tu base (idea), empiezas a restarle y perdemos el norte. La idea inicial del negocio se transformará y crecerá, pero su esencia no debe cambiar”: Laura Jacobs, Co-fundadora y CEO de Rewind.

Todo toma más tiempo del que creemos

Siempre hay que tener presente que existen diversas variables en el camino que no se pueden controlar.

“Al principio me costó entender que todo toma más tiempo del que creemos, pero una vez comprendí que hay cosas que no dependen de mí, pude construir con más fortaleza y determinación”: Mercedes Bidart, Co-fundadora y CEO de Quipu.

Tener determinación

Si las personas se mantienen enfocadas en continuar adelante a pesar de los obstáculos, eventualmente alcanzarán el éxito.

“Siempre encontraremos obstáculos, no hay manera de evitarlo. Sin embargo, debemos mantener la capacidad de seguir esforzándonos aun cuando las cosas no salen como uno espera. Gracias a la determinación podemos permanecer enfocadas en objetivos a largo plazo y cumplirlos”: Valentina Urrea, Co-fundadora de Rewind.