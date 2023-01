4 mitos y verdades de abrir empresa en Estados Unidos siendo colombiano

La expectativa y visión generalizada de los emprendedores es que los procesos de constitución de personas jurídicas son complejos y que el manejo de empresas también lo es. Sin embargo, la realidad es todo lo opuesto y constituir una empresa en suelo norteamericano es bastante sencillo. No es necesario ser ciudadano o residente en los Estados Unidos, o incluso tener una dirección o historial de crédito. En algunos Estados es instantáneo (se puede constituir en 5 minutos) y en otros territorios nacionales puede tomar algunos días. El proceso de creación de los estatutos internos de la empresa también es bastante ágil. Es un proceso interno y no se revelan sus contenidos al público.

Mito #2: Debo tener un socio o accionista americano.

Falso. “Una LLC (sociedad de responsabilidad limitada) o una Corporation (Sociedad anónima) que son las dos figuras más usuales para registrar una empresa en Estados Unidos, pueden tener accionistas 100% extranjeros sin que eso impida operaciones de la empresa o atrase la constitución de la misma”, explica Gabriela Smith, abogada y titular de la firma, quien además cuenta la experiencia asesorando legalmente a empresas de tecnología y empresarios de varios rumbos de América Latina, que quieren comenzar a operar en el mercado norteamericano. (Lea aquí: ¿Cuáles son los mejores países para trabajar siendo estudiante?)

Mito #3: Los empresarios latinos no pueden firmar contratos con clientes en USA.

Muchos emprendedores latinos dicen haber firmado contratos sin saber si podían hacerlo.

La duda es si se trata de una acción legal o ilegal. En este caso se presentan algunos temas para aclarar. Primero, desde un punto de vista estrictamente de validez de los contratos, por lo general los adultos con capacidad (es decir, que no estén discapacitados para tomar decisiones, como por ejemplo debido a una enfermedad o alguna deficiencia mental ya sea temporal o permanente) pueden firmar contratos. No existe el requisito de ser ciudadano, residente, o requisito de otra índole geográfica. Claro que hay algunas formalidades para que el contrato tenga validez y hay también formalidades para proteger que el que firma lo haga a nombre de una empresa y no a nombre propio para que no quede implicado a nivel personal versus a nombre de la empresa.

Lo más sugerido es que los ejecutivos o empresarios consulten con un asesor comercial legal y migratorio, ya que se trata principalmente de un tema de derecho de contratos, por lo que se debe ser especialmente cuidadosos también con las cuestiones migratorias. Un buen abogado de inmigración, que cuente con matrícula en los Estados Unidos, es clave para evitar actividades que puedan interpretarse como “trabajar” en ese país, lo cual podría causar problemas.

Mito #4: No me conviene negociar contratos directamente con compradores de servicios porque seguramente existen cláusulas que no van a querer firmar y me van a percibir como un proveedor difícil.

Un miedo recurrente de los emprendedores extranjeros es que si se ponen a negociar directamente un contrato van a ser percibidos como un proveedor difícil y problemático. Sin embargo, esto no es verdad. La negociación es parte de lo normal entre las empresas y con muy pocas excepciones, es bienvenido proponer cláusulas que sean más justas, menos agresivas, y que reflejen la relación entre el cliente y el desarrollador de software.

“Tal vez es cultural no querer generar un roce pidiendo cambios en los contratos, pero no he visto casos en todos estos años donde una empresa se ha ofendido porque mi cliente los solicite. De hecho, si noto que la otra parte se queja, yo eso lo levanto como bandera roja y le digo a mi cliente que investigue a ese comprador de servicios. En Estados Unidos hay un dicho “Good fences make good neighbors” que se traduce como “una buena cerca genera buenos vecinos.” Y esto es real en una relación comercial en Estados Unidos. Entrar a un contrato sin sentirse ahogado desde el principio es importante. Obviamente, también existen situaciones donde hay que firmar y asumir riesgos, porque es parte del negocio”, finaliza Smith.