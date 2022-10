Video: el accidente de La ‘Gorda Fabiola’, cae de cabeza en una peluquería

El video ha generado preocupación y risas entre sus seguidores. Hay quienes culpan al centro de belleza, mientras que otros se alegran de que no haya pasado a mayores.

“Eso no da risa q susto ?? y más al lado de la cabeza”, “Pero que irresponsable son las dueñas menos mal está bien mi Fabiola hermosa”, “Se dañó la silla, jajajaja” “Se sentó en el espaldar. Pero uno no debe dejar solo en ese proceso al cliente. Ellos no conocen los muebles como uno. Y es peligroso”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.