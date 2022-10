Viajaron a Barranquilla en mula para ver a Andrea Valdiri y los ignoró

Andrea Valdiri a través de una publicación en Instagram pareciera que les hubiera contestado que no se arriesgaran a ir a la cabaña donde vive con sus hijas, ya que ese lugar era una zona de descanso, insinuándoles que no los iba a recibir.

“Yo trato de colaborarles, en mi cabaña es lugar de descanso, no se pongan en riesgo, no hagan cosas por mí, les llega pasar algo, uno no sabe. Son locuras que hace la gente, no se tomen el trabajo de ir porque van a perder la ida, es mi hogar de descanso, quiero que lo respeten, no hagan locuras”, dijo Valdiri en redes.

¿Los atracaron?

Después de cinco días de recorrido, El JuniodDM y Ana María llegaron denunciaron que fueron atracados en Barranquilla. Finalmente, al ver que Saruma y Valdiri nunca les respondieron decidieron devolverse.