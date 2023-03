Usuarios hacen meme vallenato para burlarse de las caídas de Nequi

Fue tanto el alcance que tuvo que la aplicación no se quedó de brazos cruzados y respondió en su cuenta oficial.

Los tuiteros no se lo pensaron dos veces para reaccionar al video, pero lo que no esperaba su creador era que la misma aplicación le respondiera a su publicación. “¡No lo sé Rick! Lo bueno es que puedes usar la función ‘Pedir’ de Nequi para cobrar con estilo”, le propuso la plataforma en Twitter para darle solución al problema del usuario.

La ola de críticas a la respuesta por parte de los usuarios comenzaron a sumarse. “estafadores me robaron plata hace rato y nunca me solucionaron aplicación de estafadores”, “dizque después cuadramos”, “ayúdenme, y les ayudo a mejorar su imagen. Me pueden pagar por Nequi”, fueron algunas de las respuestas al post.