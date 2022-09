Todo por una “beca”: Las tías mentirosas son tendencia en TikTok

Con cada una de las mentiras que se decían en el video, las adultas mayores comenzaron a perder la compostura y reírse de manera descontrolada, olvidándose por completo que el objetivo del video, era convencer a la supuesta universidad de sus supuestos problemas de salud.

“Gracias por este video, me reí tanto, como hacía mucho tiempo no me reía, tanto que se me olvidaron un poco mis problemas”, “yo viéndolo en la noche sin poderme reír duro porque se despiertan”, “jajajajajajjaja hay Dios me hicieron el día”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.