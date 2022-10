¿Pura fachada? Ojo con los empleos fantasma en Cartagena

¿Desesperado por no conseguir empleo? ¿Ya perdiste la cuenta del número de hojas de vida que has enviado? ¿Te has preguntado por qué algunos procesos quedan en nada? Sin duda alguna, buscar una oportunidad laboral es uno de los momentos más angustiosos para los cartageneros... y para cualquier desempleado. Y, a propósito de octubre, aunque Halloween es aterrador, te aseguramos que sería mucho peor que te tropieces con uno de estos “trabajos fantasmas”.

Un anuncio sobre una posible vacante puede generar ilusión en el desempleado, esto podría significar una luz al final del túnel. Sin embargo, hay estrategias de marketing que pueden jugar con ese sentimiento de ilusión.

El Universal conoció el caso de María Lucía Mestre, una joven cartagenera que contó el arduo proceso que tuvo que hacer para entrar a una empresa, lo cual terminó en nada y la dejó ilusionada, desgastada y con miedo a postularse nuevamente en otra vacante. Lee también: Ojo con el despido silencioso, la técnica usada por los jefes

“Yo estaba trabajando en una empresa en la que me sobre explotaban y había chismes por doquier, me mantenía en ese trabajo porque en mi casa más nadie trabajaba y yo no podía darle a mi mamá un golpe así de duro. Así que en el tiempo que me quedaba, me puse a buscar trabajo. Una empresa aquí en Cartagena me salió en un anuncio de Instagram, según, tenían vacante para trabajar de manera remota, eso para mí era lo mejor, así que hice todo por aplicar”, contó Mestre.