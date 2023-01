¡Ojo! Supuesta marca pide fotos de pies y las usa en página de fetiches sexuales

“Me usaron y me estafaron”, fue el titular en el video de una joven colombiana, a través de su cuenta en TikTok @melissacastroooo, quien narró a través de la popular dinámica de “Story Time”, cómo una supuesta marca la contactó para una “publicidad” de pies, y resultó engañada, descubriendo algo turbio tras la gentil oferta.

Lo que la joven desconocía, era que existían plataformas de comercio de fotos, en las que se exponen partes del cuerpo humano, y que en estos mercados cibernéticos, algunas personas han encontrado una oportunidad para sanear la crisis económica.

El video inicia con el relato de Melissa, quien cuenta que explorando Instagram, y en su ejercicio como creadora de contenido, recibió una humilde propuesta, pues una mujer le pidió fotos para su emprendimiento que estaba “empezando de cero” y que no le pagaría con dinero, sino que harían una especie de canje con algunos artículos de la tienda.

La creadora de contenido recibió las indicaciones sobre cómo tomarse las fotografías. “ella me dijo que era una propuesta artística, la idea era que yo me tomara unas fotos donde no se me viera la cara, sino que mostrara los pies, atrapada en la cama o en la lavadora. Yo decidí ayudarla porque sé lo difícil que es arrancar un negocio. Como eran fotos de los pies no le vi nada malo”, explicó la joven a través del video de TikTok.