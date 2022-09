Llegaron de vacaciones y encontraron a otra familia acomodada en su casa

Un hombre llamada Víctor se había ido de vacaciones con su esposa y su hija, luego de haber disfrutado de unos días de playa y desconexión total. Las sorpresas comenzaron cuando regresaron y se dieron cuenta que la cerradura de la casa no les habría porque probablemente la habían cambiado.

Pero eso no se quedó así, el padre de familia se apareció al día siguiente frente a su casa con dos amigos y con un palo en la mano, haciéndoles frente a los invasores para sacarlos de la casa.

Víctor contó a los medios que la familia invasora no ocupó su casa por necesidad, sino porque les gustaba. La vivienda ya la estaban amoblando y acomodando a su gusto. Cuando llegaron, observaron dos colchones nuevos con tendidos y cobijas de buena calidad. Además, la piscina que habían comprado costaba alrededor de 100 euros ($450.000 colombianos).

“En ningún momento usamos los palos con intención de agresión, no los levantamos, no utilizamos ninguna palabra malsonante, ningún insulto, ninguna amenaza, ningún acto de violencia. Sí que teníamos esos palos porque no sabíamos qué nos íbamos a encontrar”, expresó Victor a los medios.

Este problema es común en el país ibérico, por lo que muchos usuarios se mostraron identificados.

“No entraron con la intención de destrozar la casa, sino con la intención de disfrutar de una vivienda de más alto nivel a la que puedan estar acostumbrados”, afirmó.

Luego de la polémica, Víctor hizo un video para sus redes sociales, mostrando el estado en el que había quedado su casa después de la invasión.