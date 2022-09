La decepción amorosa de una niña en el transporte público

Un niño vive de manera muy confusa el primer enamoramiento. Puede expresarlo de diferentes maneras: tímido, avergonzado... y hasta actuar de una forma desconocida.

Una adorable infante desahoga sus penas en la hoja de un cuaderno, dejando claro que no está pasando por un buen momento. Tal parece, que un chico llamado Juan la está haciendo sufrir.

El video se conoció gracias a un pasajero del transporte público que iba detrás del asiento de la niña, al cual le resultó muy curioso que la menor se dedicara a escribir en plena ruta, por lo que decidió registrar el momento a través de un video.

La niña estaba anotando en su cuaderno lo que sentía, explicando las razones por las que un chico llamado Juan no le caía bien “Juan, no te hablo porque eres muy bruto conmigo entiende no me hables. Estoy molesta contigo”, se lee en la carta de la niña.