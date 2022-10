¡Insólito! Ratón se mete en cajero automático y se come 80 millones de pesos

Una pérdida de dinero nunca había sido tan lamentable para un banco ¿las razones? un ratón se comió los billetes de un cajero electrónico.

Los hechos ocurrieron en los cajeros automáticos del Banco Estatal de Tinsukia, India, los cuales no estaban funcionando. Los usuarios se quejaban porque el cajero no entregaba el dinero que solicitaban. Ante esto, el equipo técnico decidió intervenir, se les hacía extraño que no salieran los billetes, ya que acababan de surtir las cajas.