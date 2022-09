Harry Styles y Nick Kroll se besan en el Festival de Cine de Venecia

Recientemente hizo presencia en el Festival de Cine de Venecia 2022, en la presentación de Don’t Worry Darling, película dirigida por su novia Olivia Wilde. Dicho festival ha dado mucho de qué hablar, no solo por el beso en público entre Harry Styles y Nick Kroll, sino también por un triángulo amoroso.

En medio de la ovación, la reacción de Styles para celebrar fue acercarse a Nick Kroll para besarlo, en el video se registra como este beso fue correspondido. El momento no pasó desapercibido, inmediatamente el clip fue difundido en redes sociales, y solo fue cuestión de segundos para que comenzaran las reacciones.

Algo que llamó mucho la atención de los curiosos, es que durante la conferencia de prensa en Venecia, la pareja no estuvo junta en ningún momento, así como tampoco posaron. Sin embargo, Nick Kroll si publicó una foto en su cuenta de Instagram con Styles.

Los cibernautas aseguran que lo más sorprendente no fue el beso como tal, sino el irrespeto de hacerlo en presencia de Olivia Wilde.

¿Qué pasó con Florence Pugh?

En elenco de la cinta se ha sentido cierta tensión, incluso antes de la llegada al Festival, y es que días antes Florence Pugh (protagonista de la película) avisó que no iría a la rueda de prensa. No es un secreto para nadie que la actriz no se lleva bien con Olivia Wilde.

Las actrices han tenido varias diferencias y todo apunta a que los conflictos se relacionan con el cantante, hasta el momento Styles se ha mantenido al margen, sin embargo, si se le ha visto distante de su novia.