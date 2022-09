El joven que se trepó en bus de Transmilenio da su versión de los hechos

El mal entendido se dió por las palabras de la joven, quien de manera insistente le dijo al joven en el video “¿Por qué me tiene que robar a mí?”, mientras que él trataba de calmarla y le decía “Mire, estamos haciendo aquí una escena”.

Lo que percibimos en un video viral muchas veces no es lo que parece. Este video en Transmilenio le dio la vuelta a las redes sociales, y hasta ahora se tienen explicaciones sobre lo que ocurrió, luego de que uno de los jóvenes hablara a través de su cuenta de TikTok.

Las especulaciones no se hicieron esperar. Los usuarios en redes sociales difundieron el video diciendo que se trataba de un atraco en el Transmilenio. Asegurando que era un atracador que intentaba acechar el articulado.

El joven luego se bajó del bus, pero al notar que su novia no lo hacía también, intentó abrir las compuertas a la fuerza. Lo que no se esperó fue que el bus arrancara y acabara colgando con el vehículo andando.

“A la final todo se le entregó, yo no le quité nada. Es que éramos pareja, ¿yo qué le iba a quitar? Y ella se pone a gritar ‘¿Por qué me roba?’ ¿En qué momento yo la robé?”, afirma.

“No la había robado. Se puso así porque yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho y esa conversación no me gustó”, explicó en su publicación.

“Yo no me acuerdo cómo me monté, solo sé que parecía el Hombre Araña”.

Algunos usuarios criticaron fuertemente el video, mencionando que lo que muchos ven con burlas, pudo resultar en una tragedia. El joven se excusó en lo ‘romántico’ que pudo ser este momento: “¿Qué hombre se monta así en un TransMilenio solo para no perder o hablar?”, concluyó.