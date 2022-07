Denuncian a Jesús Arana por estafa de $30.000 y responde furioso en redes

¿Qué fue lo que pasó?

El creador de contenido mostró su furia en las historias de su Instagram privado, donde se desahogó y contó toda la controversia generada por 30.000 pesos. Y la contienda se encendió mucho más desde el momento en que etiquetó a la mujer en su publicación.

“Yo me cuido bastante en las redes sociales de malentendidos y de que las personas no salgan engañadas. Yo me considero una buena persona, pero yo no puedo controlar el mundo. Si a mí una persona me contrata y me muestra cosas buenas de su empresa y finalmente termina estafando a la gente, yo no tengo la culpa de eso, a mí me pagan por la publicidad”, expresó.

Arana relató que un día publicitó a una empresa llamada BetVega y muchos de sus seguidores decidieron participar, pues él había ganado dinero en algunas ocasiones gracias a apuestas deportivas a través de esta empresa. Un día una usuaria de Instagram llamada Laura Cárdenas (la joven etiquetada en la publicación) le escribió a reclamarle que la habían estafado en BetVega.

“Yo veo las capturas de pantalla y veo que es que la ‘niña’, apostó $30.000 y el equipo al que ella apostó perdió, entonces quería que le devolvieran la plata porque ella había perdido”, dijo el influenciador y agregó: “¿A qué juegas? ¿Qué tratas de boletear? Eres una bruta, eso es lo que eres tú, una bruta”.