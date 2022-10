Controversia en cines: espectadores creyeron que verían Avatar 2

Los espectadores hicieron la fila, compraron sus boletos y se equiparon con los mejores combos de palomitas. Cuando el film arrancó, comenzaron a notar que esas escenas se les hacían muy familiares, hasta descubrir que no estaban proyectándoles la nueva película, sino la original que ya habían visto una y otra ves por Disney plus.

Las salas de cine ya no supieron como controlar a los usuarios molestos que salían pidiendo su dinero de vuelta al sentirse “estafados”, y ni hablar de las múltiples reacciones en redes sociales.

Me acabo de enterar por tiktok que han reestrenado Avatar, y yo pensando que era Avatar 2. Y con las entradas compradas. 🤡🤡🤡

Llevo toda la semana planeando con mis amigos ir a ver avatar2. Todos súper emocionados. Ayer nos enteramos de que era la 1 😑 Ahora bien, ¿es falta de comprensión lectora o publicidad engañosa? Porque creo que se culpa al espectador cuando no es culpable para nada #Avatar pic.twitter.com/iKNb9dvt7a

“¿Por qué nadie me dijo que no era Avatar 2?”, se han preguntado algunos usuarios de redes sociales. Algunos finalmente se resignaron y no les tocó de otra más que volver a revivir la original.